Macron erkent op Quatorze Juillet: ‘De democratie verkeert in crisis’

Bij zijn aantreden in mei 2017 beloofde Macron de twee Frankrijken, de ‘winnaars en verliezers van de globalisering’, dichter bij elkaar te brengen. Drie jaar later constateert hij dat dit niet is gelukt. Integendeel, zijn regering werd geconfronteerd met ongekende sociale onrust van de gele hesjes en – recenter – fel verzet tegen het voornemen om de Fransen langer te laten werken.

‘Begrijpt u de vijandigheid en zelfs de haat tegen uw persoon?’, zo luidde de eerste vraag van het interview dat werd uitgezonden na een speciale corona-editie van plechtigheden op de Parijse Place de la Concorde. Macron antwoordde bevestigend. Hij heeft onhandige uitspraken gedaan en er zijn ‘zinnen uit hun context’ gehaald. Daardoor is volgens het staatshoofd ten onrechte het beeld ontstaan dat hij alleen de sterksten in de samenleving wil laten profiteren van zijn maatregelen.

Bovendien keert de burger zich al langer af van de politiek, maakte Macron duidelijk: “De democratie is in crisis”. De tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen eind vorige maand markeerde een nieuw dieptepunt: bijna 60 procent van de kiezers bleef thuis. “Als je dit cijfer ziet, moet je wel constateren dat het heel slecht gaat”, zei Macron. “Heel erg veel mensen zijn ervan overtuigd dat de degenen die over hen regeren, niets aan hun situatie of die van het land kunnen veranderen.”

Een nieuwe weg inslaan

In 2017 besloot Macron de traditie van het Quatorze Juillet-interview niet voort te zetten. Zo wilde hij benadrukken dat hij ging afrekenen met de oude politiek, waarvan deze obligate, voorgekookte vraaggesprekken een symptoom waren. Volgens verschillende media twijfelde Macron lang of hij zich dit jaar wel moest wagen aan de exercitie, omdat hij bang is dat zijn woorden in het huidige antipolitieke klimaat als overbodig worden gezien. Maar de actualiteit zou hem ertoe hebben gebracht het gebruik in ere te herstellen.

Zo leven er veel vragen over het hoe en waarom van de reshuffle van zijn regering, waarbij premier Édouard Philippe en een flink aantal ministers plaatsmaakten voor verse krachten.

In de 600 dagen die hij nog heeft, wil Macron een nieuwe weg inslaan. Dat kan niet met dezelfde premier, legde hij uit. En die nieuwe weg is inderdaad geen linkse en groene koerswijziging, zoals was voorspeld. Maar het is ook zeker geen rechtse ploeg geworden, meent hij. “Ik geloof dat we de links-rechts tegenstelling achter ons kunnen laten. Daar ben ik op gekozen, dus hier ga ik ook mee door. Wij willen een effectief beleid om de crisis te boven te komen. Of dit nu links of rechts genoemd wordt, maakt niemand wat uit.”

