Macron en Poetin hebben een onderonsje aan de Côte d’Azur

In het Kasteel van Bregançon zullen Macron en Poetin onder meer het conflict in Oost-Oekraïne bespreken. Ook de situatie in Syrië en Iran staan op de agenda. De ontmoeting komt daags voor de G7-top in het Franse Biarritz. Rusland werd in 2014 uit de club van de grootste economieën ter wereld geknikkerd, nadat het de Krim datzelfde jaar annexeerde.

In de aanloop naar het Frans-Russische onderonsje, was het team van Macron druk bezig te benadrukken wat de ontmoeting vooral niet behelsde. Zo zou Frankrijk volgens het kantoor van Macron niet als intermediair willen optreden tussen Rusland en andere wereldmachten. Ook zou de ontmoeting geenszins een voorbode zijn voor een terugkeer van Rusland bij de G8. Het lijkt er dan ook op dat Frankrijk met de ontmoeting voornamelijk zijn eigen buitenlandbeleid probeert na te streven.

Beschermengel van de internationale orde

Sinds zijn aantreden in 2017 probeert Macron de rol van Frankrijk op het internationale toneel te vergroten. In deze poging om zich als beschermengel van de internationale orde op te werpen, zal Macron onder meer de situatie in Iran en Syrië met Poetin bespreken. Parijs hoopt dat Moskou haar nauwe banden met Teheran wil gebruiken om de situatie in het Midden-Oosten te temperen. Daarnaast zal Macron erop aansturen dat Poetin zijn invloed op de Assad-regering in Syrië gebruikt om een aanval op de noordelijke regio Idlib, die in handen is van rebellen, af te wenden.

Maar het zal in het presidentiële vakantieonderkomen aan de Côte d’Azur vooral gaan over het conflict in Oost-Oekraïne. Macron positioneert zich al langer als bemiddelaar in het conflict en ziet met het aantreden van de nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski nieuwe kansen voor vredesonderhandelingen. Tijdens de ontmoeting van maandag zal Macron Poetin willen overtuigen om met Zelenski om de tafel te gaan. De oorlog heeft inmiddels aan zeker 13.000 mensen het leven gekost.

In juni spraken Macron en Zelenski elkaar ook al over het conflict. Tot nog toe toonde de Oekraïense president zich bereid tot gesprekken met zijn Russische collega. Zo nodigde hij Poetin onlangs uit voor een tête-à-tête over het conflict. Ook spraken de twee leiders vorige week over de telefoon, nadat vier Oekraïense soldaten om het leven kwamen in Oost-Oekraïne.

Harde eisen

Toch is maar de vraag of Poetin Macron tegemoet zal komen. Zeker wat betreft de kwestie Oekraïne lijkt het Kremlin onvermurwbaar. Zo wil Moskou een transitieperiode in Oekraïne en lokale verkiezingen waaraan de grote Oekraïense partijen niet deelnemen. Ook wil Rusland dat de afvallige regio’s in Oekraïne een speciale status binnen het land krijgen. Voorwaarden die voor Kiev moeilijk te verkroppen zijn.

Tegelijkertijd biedt de ontmoeting met Macron Poetin de kans om de banden met de Europese Unie aan te halen. Door internationale sancties vanwege de annexatie van de Krim en de steun aan separatisten in Oost-Oekraïne, raakte Rusland sinds 2014 steeds verder geïsoleerd op het wereldtoneel. Met deze wetenschap in het achterhoofd, zal de uitnodiging van Macron als een overwinning voelen voor het Kremlin. Een buitenlandadviseur van Poetin liet in een verklaring voorafgaand aan de ontmoeting weten dat de Russische president het herstel van de volledige dialoog tussen Rusland en de EU bij Macron aan de orde zou stellen.

