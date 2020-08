Macron belooft woedende Libanezen verandering

De Franse president Emmanuel Macron trok donderdag met zijn bliksembezoek aan Beiroet alle aandacht naar zich toe. Hij liep door de verwoeste straten van de stad en beloofde een woedende menigte hulp van het moederland aan de voormalige kolonie.

Macron zei dat Franse hulp transparant zal worden gegeven en niet in de zakken van de corrupte politieke elite zal verdwijnen. De Franse president wil een ‘nieuw politiek pact’, zei hij handenschuddend met boze Libanezen die ‘revolutie’ riepen en de val het regime eisten. Hij oogstte applaus.

“Er is in Libanon een politieke, morele, economische en financiële crisis gaande die al jaren duurt”, zei Macron. De stad is ontploft en dit is het moment dat het anders moet gaan, zei hij. Macron beloofde in september terug te keren.

Reddingsteam

De Franse president was niet de enige die naar Beiroet toog. Ook het Nederlandse zoek- en reddingsteam met 63 mensen en acht honden arriveerde donderdag net na middernacht en verkende de ravage in de Libanese hoofdstad. De Nederlandse ploeg wil zo snel mogelijk aan de slag in samenwerking met de Libanese autoriteiten.

De aandacht gaat nu vooral uit naar noodhulp, medicijnen, bevoorrading van ziekenhuizen, eten en tenten voor de 300.000 daklozen. Veel landen zegden geld toe. Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken beloofde 1 miljoen euro te doneren aan het Libanese Rode Kruis. Denemarken deed het dubbele. Italië, Jordanië, Zwitserland, Groot-Brittannië en China stuurden hulpteams en goederen.

Maar na de noodhulp komt de wederopbouwfase van de stad in puin. De gouverneur van Beiroet, Marwan Abboud, schat dat dit tien tot vijftien miljard dollar gaat kosten. Nu al wordt gevreesd voor de endemische corruptie binnen de politieke elite van Libanon. Macron wil hiervoor een oplossing. Hij sprak donderdag daarom met de president van het land, Michel Aoun en de premier Hassan Diab. Maar hoe dit hardnekkige probleem is aan te pakken, werd niet duidelijk.

De schuldvraag

Ondertussen startte donderdag ook het klassieke spel: wie heeft de schuld van de ontploffing? Wie was verantwoordelijk voor de gevaarlijke opslag sinds 2013 van 2700 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet? De president beloofde een onderzoek naar de schuldigen. Vrijwel onmiddellijk werden werknemers van het havenbedrijf gearresteerd.

Maar de baas van de haven zegt de laatste jaren keer op keer te hebben gevraagd om een oplossing voor die berg ammoniumnitraat. En zo werd donderdag de hete aardappel doorgeschoven van de haven, naar de douane en terug, naar justitie, een rechter en weer naar ministeries tot de veiligheidsdiensten aan toe die ook bij betrokken zijn geweest. Het vormde een goede afspiegeling van het bestuurlijk klimaat in Libanon.

De ramp in Beiroet komt voor Libanon op een bijzonder slecht moment. Het land balanceert politiek, economisch en sociaal al enige tijd op de rand van de afgrond.

“Beiroet is niet meer”, zei de Libanese taxichauffeur Mohammed Saad gisteren tegenover persbureau AP. De beelden bevestigen zijn uitspraak. Enkel het skelet van de binnenstad staat na de enorme explosie van dinsdagavond in de haven van de Libanese hoofdstad nog overeind. In de wijde omtrek zit geen gevel meer op zijn plek.