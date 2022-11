Machtsverlies in Huis en misschien Senaat, maar toch opluchting bij Democraten

Na de dinsdag afgesloten verkiezingen voor het Congres was woensdagavond het tellen voor 3 zetels in de Senaat en 55 zetels in het Huis van Afgevaardigden nog aan de gang. Daardoor konden zowel Republikeinen als Democraten nog hopen op meerderheden in die kamers.

Voor het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de afgelopen twee jaar een kleine meerderheid van vijf zetels hadden, leek een Republikeinse meerderheid van rond negen zetels in het 435 zetels tellende Huis de waarschijnlijke uitkomst. Dat is minder dan werd verwacht op basis van peilingen en het historische patroon voor congresverkiezingen kort na het aantreden van een nieuwe president.

Ondanks het vooruitzicht van een Congres waarvan tenminste één kamer de wensen van president Joe Biden zal blokkeren, was de sfeer in het Witte Huis volgens Amerikaanse media: we hadden toch gelijk. Voor de verkiezingen was er kritiek op de keuze van de president om de nadruk te leggen op het gevaar voor de democratie dat de Trump-aanhangers zouden vertegenwoordigen. In plaats daarvan had hij volgens hen een duidelijke uitweg moeten schetsen uit de alledaagse problemen van veel Amerikanen, zoals hun dalende koopkracht en hun angst voor een stijgende misdaad, waar de Republikeinen op hamerden.

Beeld Bart Friso

Reden om tevreden te zijn

Over de Senaat konden de Democraten optimistischer zijn. Ze hebben daar tot nu toe 50 van de 100 zetels en dat geeft hen daar dankzij de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris de overhand. Woensdagavond hadden ze 48 zetels en de Republikeinen 49. Het zag ernaar uit dat een Republikein in Nevada en een Democraat in Arizona beide hun zetel zouden behouden.

Gaat het inderdaad zo, dan kan net als in 2020 Georgia de Democraten de beslissende 50ste zetel geven. Daar eindigde de Democraat Raphael Warnock met een procentpunt voorsprong op de Republikein Herschel Walker. Maar doordat een derde kandidaat twee procent van de stemmen kreeg, komt Warnock niet voorbij de 50 procent. Dat betekent in Georgia een beslisronde, die op 6 december plaatsvindt.

De Democraten hadden reden om tevreden te zijn over de resultaten op het niveau van de afzonderlijke staten. De afgelopen jaren veroverden de Republikeinen daar veel terrein. Dat geeft hen de gelegenheid hun partij bij landelijke verkiezingen te bevoordelen.

In Michigan veroverden de Democraten de macht in het parlement. In Wisconsin konden ze voorkomen dat de Republikeinen in het parlement zo’n grote meerderheid behaalden dat de herkozen Democratische gouverneur geheel buitenspel zou komen te staan. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2024 kan dat goud waard zijn.

