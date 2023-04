Machtsstrijd Soedanese generaals ontaardt in geweldsuitbarsting

Een grote geweldsuitbarsting in Soedan heeft het land dichter bij een burgeroorlog gebracht. Bloedige gevechten braken zaterdag uit tussen de paramilitaire beweging Rapid Support Forces (RSF) en het leger. De snelheid waarmee de ontwikkelingen in het land zich afspelen, zorgt voor veel ruis in de informatievoorziening en een storm aan geruchten en propagandaberichten.

De RSF beweerden zondag het presidentieel paleis in hoofdstad Khartoem te hebben ingenomen, maar dat werd later weer bestreden door het leger. Ook is onduidelijk welke factie controle heeft over het vliegveld van de hoofdstad.

Medewerkers van de VN omgekomen

Bij de gevechten zijn minstens 56 mensen omgekomen, onder wie burgers en ook medewerkers van de Verenigde Naties. De krijgsmacht bombardeerde ook verschillende stellingen van de RSF vanuit de lucht. Bij de gevechten, die zich verspreiden over meer delen van het land, worden zware wapens ingezet.

De spanningen tussen de beruchte RSF en het leger waren er al langer en analisten vreesden dat die vroeg of laat tot een conflict zouden leiden. De instorting van de staat dreigt, omdat het conflict wordt uitgevochten tussen twee onderdelen van dezelfde regering. Met aan de ene kant het leger, dat wordt geleid door generaal en de facto president Abdel Fattah al-Burhan, en aan de andere de RSF onder leiding van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, ook wel bekend als ‘Hemedti’.

Wantrouwen en machtshonger

De twee partijen kregen veel macht in handen na de massaprotesten tegen de dictator Omar al-Bashir in 2019. Na zijn val vormden de RSF en het leger een coalitie samen met burgerpartijen, maar de civiele tak van de regering werd geëlimineerd met de coup in 2021. Terwijl onderhandelingen werden gevoerd over een transitie naar het instellen van een civiele regering, groeide het onderlinge wantrouwen tussen de militaire machthebbers, gevoed door machtshonger, in snel tempo.

Een van de twistpunten vormden de plannen om de paramilitaire beweging RSF op te nemen in de officiële krijgsmacht. De RSF wil de integratie uitstellen met tien jaar, maar het leger wenst het proces binnen twee jaar afgerond hebben. De RSF beschikt over zo’n honderdduizend strijders met veel gevechtservaring.

Wie is begonnen lijkt irrelevant

Het is onduidelijk wie met het geweld is begonnen, maar dat lijkt inmiddels niet meer relevant. Het leger heeft Hemedti inmiddels uitgeroepen tot ‘gezochte crimineel’ en de RSF tot ‘rebellenbeweging’ bestempeld. Het leger sloot zondag de mogelijkheid van onderhandelingen uit totdat de RSF officieel is ‘ontbonden’ en stelt dat een overwinning nabij is.

De RSF stelde zondag open te staan voor ‘dialoog’ en te streven naar ‘een democratische transitie’. De paramilitairen beweerden dat zij waren ‘gedwongen om te vechten vanwege de acties van Burhan’.

De situatie in Soedan baart ook de buurlanden grote zorgen, want de vrees is dat de instabiliteit in het land ook kan overslaan naar omliggende landen. Egypte heeft inmiddels aangeboden om te bemiddelen tussen de partijen, net als Zuid-Soedan. Ook daarbuiten klinkt de oproep tot een einde aan het geweld, onder meer uit de Verenigde Staten, Rusland, China, Saudi-Arabië en van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie.

