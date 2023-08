Machtsoverdracht Cambodja: premier geeft na 38 jaar het stokje door aan zijn zoon

Binnen de Hun-dynastie staat een aantal zaken vast: het premierschap, de uitslag van de verkiezingen en de harde aanpak van critici. Het was maandag dan ook geen verrassing toen officieel bekend werd gemaakt dat Hun Manet (45) het stokje van zijn vader overneemt. Hun Sen maakte al eerder bekend dat zijn zoon hem zou opvolgen en bereidde hem al enige tijd voor op het leiderschap.

De 71-jarige Hun Sen regeerde 38 jaar en is daarmee de langstzittende premier van Azië. Hij zorgde er eigenhandig voor dat hij vrij spel had door oppositiepartijen uit te schakelen en critici het zwijgen op te leggen. Toen de toezichtsraad van Meta, het moederbedrijf van Facebook, adviseerde om het account van de premier te blokkeren wegens het oproepen tot geweld, nam hij het heft in eigen handen. Hij verwijderde zelf zijn account en stapte over op Twitter, inmiddels X, en Telegram. Enkele weken later verscheen hij alweer op Facebook. Het platform is de belangrijkste nieuwsbron in Cambodja.

Zijn Cambodjaanse Volkspartij (CPP) sleepte eind juli 120 van de 125 zetels binnen, maar de verkiezingen worden door critici als klucht gezien. De belangrijkste oppositiepartijen zijn door de regering verboden; oppositiepoliticus Kem Sokha werd in maart verbannen wegens landverraad en is veroordeeld tot 27 jaar huisarrest.

Persvrijheid uitgekleed

Ook de persvrijheid is onder het gezag van Hun Sen flink uitgekleed. In februari dit jaar moest een van de laatste onafhankelijke mediakanalen in Cambodja, Voice of Democracy (VOD), de deuren sluiten. Aanleiding was een kritisch artikel over een geheime deal met zijn zoon, waarbij de Cambodjaanse wet zou zijn overtreden. Ondanks de gemaakte excuses moesten de journalisten van de website hun biezen pakken. Met het verdwijnen van VOD blijft er wat de onafhankelijke verslaggeving betreft niet veel over voor de inwoners van Cambodja.

Het is de vraag of dat onder de nieuwe premier gaat veranderen. Hoewel Hun Manet een westerse opleiding heeft gevolgd, zijn er volgens analisten weinig aanwijzingen dat hij hierdoor op politiek gebied is beïnvloed. Hij studeerde in 1999 af aan de Amerikaanse militaire academie in New York en heeft aan een Britse universiteit een doctorale graad in de economie behaald.

Volgens een analyse van het Lowy Institute, een denktank in Sydney, werd Hun Manet de afgelopen twee jaar voorbereid op het premierschap door enkele buitenlandse leiders te ontmoeten. Sinds 2018 staat hij aan het hoofd van het Cambodjaanse leger.

Over zijn imago valt nog niet zoveel te zeggen, hij opereerde de afgelopen jaren voornamelijk onder de vleugels van de baas. Wel schijnt hij, in tegenstelling tot zijn vader, vloeiend Engels te spreken en een diplomatiekere houding te hebben.

