Machtsblok Brics krijgt interesse van over de hele wereld en vooral uit Midden-Oosten

De Russische invasie van Oekraïne heeft veel verliezers voortgebracht, maar er zijn ook landen en machtsblokken die ervan profiteren, zoals China en de Brics. Dat is nu nog een samenwerkingsverband van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, maar liefst negentien landen hebben interesse om zich aan te sluiten.

De Brics werd in 2006 opgericht als Bric. In 2010 kwam de S van South Africa erbij, toen Zuid-Afrika toetrad. De Brics bestaat vooral uit zich snel ontwikkelende economieën, om zo tegenwicht te kunnen bieden tegen de dominantie van het Westen. Binnen het economische machtsblok zijn de leden niet bepaald gelijk: het is vooral China dat zijn stempel drukt. Dat is ook niet vreemd, want China’s economie is twee keer zo groot als die van alle leden tezamen.

Onder de nieuwe kandidaatleden zitten opvallend veel landen uit het Midden-Oosten, waaronder ook traditionele bondgenoten van het Westen, zoals Saudi-Arabië, de Emiraten, Bahrein en Egypte. Ook hebben Iran en Algerije aangegeven zich te willen aansluiten. Saudi-Arabië en Iran, die al decennia aartsrivalen zijn, maar onlangs na Chinese bemiddeling formele banden met elkaar aanknoopten, hebben een officieel verzoek tot toetreding ingediend.

Aansluiting

Er is ook interesse in andere delen van de wereld, zoals uit Indonesië en Argentinië, meldde de Zuid-Afrikaanse Brics-ambassadeur, Anil Sooklal, vorige week. Ook drie Afrikaanse landen zouden zich bij de club willen aansluiten, twee uit Oost- en een uit West-Afrika. Sooklal wilde deze landen niet bij naam noemen, maar het is bekend dat Nigeria en Soedan aansluiting willen.

Sooklal zei dat de animo de laatste weken sterk toeneemt: “We krijgen bijna iedere dag aanvragen.” De Brics komt begin juni bijeen om over uitbreiding en de eventuele voorwaarden te praten.

Een grote uitbreiding zit er waarschijnlijk niet in, want dat brengt ook risico's met zich mee. Want hoe groter de coalitie, hoe meer kans op interne ruzies. Ook wordt de invloed van sommige huidige leden, zoals Zuid-Afrika en Brazilië, relatief kleiner als meerdere landen met hen gaan concurreren binnen het samenwerkingsverband.

Tegelijkertijd zien veel landen de westerse aandacht voor Oekraïne en Rusland als een kans om zich los te rukken uit de westerse invloedssfeer. Het Westen is nu bijna volledig gericht op het tegengaan van de Russische dreiging en kan zich geen nieuwe conflicten met andere landen permitteren. Zo kopen verschillende landen, waaronder India, ondanks de sancties, goedkoop Russisch gas en olie op, zonder dat dit politieke repercussies heeft.

China zoekt vooral naar manieren om de dominantie van de dollar te ondermijnen. Bij het afsluiten van nieuwe handelsovereenkomsten eisen de Chinezen dat er niet meer wordt afgerekend in dollars, maar in de Chinese yuan of de munteenheid van het andere land. Tijdens de Brics-conferentie van juni zal daarover verder onderhandeld worden. China en Brazilië willen nog een stap verder gaan: zij willen de mogelijkheid onderzoeken om een gezamenlijke Brics-munt te creëren.

Zuid-Afrika zit in de maag met Brics-conferentie De organisator van de volgende Brics-conferentie in juni, Zuid-Afrika, zit met een loyaliteitsprobleem. De Russische president Vladimir Poetin is een van de gasten, maar wordt tevens gezocht door het Internationaal Strafhof, waarbij Zuid-Afrika is aangesloten. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa besloot eerder deze om daarom tijdelijk het internationale verdrag op te zeggen, waardoor zijn regering geen opvolging hoefde te geven aan het arrestatiebevel tegen Poetin. Daar is zijn regering nu van teruggekomen na kritiek. Het is nu nog onduidelijk wat Zuid-Afrika gaat doen.

