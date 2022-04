Maar één ernstig zieke coronapatiënt, en toch blijft Shanghai op slot

Tientallen wooncomplexen in Shanghai zijn weer open, klonk het maandag in Chinese media. De werkelijkheid bleek minder opbeurend: één persoon per huishouden mocht met verklaring van het buurtcomité een blokje om. Daarna sloten de poorten weer.

Het was een poging om de gemoederen in Shanghai te bedaren na bijna twee weken lockdown. Eén ernstig zieke coronapatiënt telde de stad de afgelopen zes weken – eentje op 130.000 besmettingen, waarbij 120.000 mensen geen symptomen hadden. Toch eist de Chinese regering dat het virus ook in deze miljoenenstad wordt uitgeroeid met een (vrijwel) volledige lockdown.

Zieken aan hun lot overgelaten

De Chinese president Xi Jinping moet wel. Want ook al is er officieel nog niemand in Shanghai aan de omikronvariant overleden, een flexibelere route uit de crisis kan in potentie miljoenen slachtoffers maken onder ongevaccineerde ouderen.

Natuurlijk kan Peking de vaccinatiecampagnes opvoeren en het effectievere mRNA-vaccin importeren. Maar dat past niet in Xi Jinpings succesformule. Immers, China gaf zichzelf al ‘een gouden medaille’ voor zijn anti-coronabeleid, en klopte zich op de borst over de succesvolle lockdowns. Daar kan Xi niet zomaar van afstappen.

Het eigenwijze Shanghai dacht het virus allang onder controle te hebben door heel precies wooncomplexen af te sluiten als er een besmetting werd gevonden. Maar toen bleek dat de vluchtige omikronvariant al veel dieper tot de lokale bevolking was doorgedrongen, en de stad de controle kwijtraakte, greep Peking in en ging de hele stad op slot.

Shanghai was niet klaar voor een volledige lockdown. Hulpbehoevenden en zieken werden aan hun lot overgelaten, besmette kinderen gescheiden van ouders, en hondjes uit voorzorg doodgeknuppeld. De ijskasten raken leeg, en mensen verliezen hun geduld. Medisch personeel wordt aangevallen en in de geïmproviseerde ziekenhuizen wordt luidkeels geklaagd over erbarmelijke omstandigheden en gebrek aan zorg. In buurtapps klagen mensen over de kat van de buurman die vrij rondloopt en mogelijk het virus verspreidt. In een filmpje uit een van de massale quarantainecentra smeet een vrouw haar avondeten op de grond, om zich daarna gillend van wanhoop op bed te laten vallen.

Li Qiang is op weg naar de top, maar hij moet wel boeten

Bij iedere crisis in China moeten de lokale autoriteiten door het stof. Dat is in Shanghai wat lastig want de partijbaas daar, Li Qiang, is een van Xi Jinpings politieke vrienden en was op weg naar de top. Hij zit al in het politbureau en hij wordt getipt als nieuwe premier. Zijn ontslag zou een schande zijn voor de partijtop. Zover komt het dus niet, maar Li moet wel boeten. Tijdens een inspectiebezoek aan een wooncomplex beet een oudere dame hem toe dat hij zelf maar eens moest proberen te leven zoals normale mensen. De censor liet het gênante filmpje van de ontmoeting vrij rondgaan op sociale media.

Op zich deed Li Qiang niets geks. Shanghai wil het virus onder controle brengen, maar was veel minder strikt dan Xi zou willen. Dat past bij het imago van de rijke, kosmopolitische stad die altijd al een buitenbeentje was.

Van dat soort eigenzinnigheid – of het nu politiek is, of in de strijd tegen corona – moet Xi Jinping niets hebben. Maar met zijn extreem strenge beleid riskeert de president de bevolking van zich te vervreemden. Shanghainezen hebben altijd nét iets meer vrijheid en rijkdom dan de rest van het land. Die pikken Xi’s campagne niet.

Vooral het gebrek aan eten is een pijnlijk punt. Chinezen zijn gewend aan verse groenten, en vlees dat bij het afrekenen nog beweegt. Honger hoort thuis in het tijdperk van Mao Zedong, iets wat nog vers in het nationale geheugen ligt. Mao wilde in de jaren vijftig zo graag de economie moderniseren dat hij een hongersnood veroorzaakte. Tegenwoordig verdringen de Chinezen elkaar bij ieder hotelbuffet om maar zoveel mogelijk op te scheppen. In restaurants wordt standaard te veel besteld om maar te laten zien dat er aan eten geen gebrek is.

De rijke, mondige oostkust is politiek belangrijk

Xi raakt dus een gevoelige punt. Net als Mao in zijn tijd, gaat hij voorbij aan de menselijkheid. Mensen als vee in kampen opsluiten en op rantsoen zetten, daar komt hij in Xinjiang of Tibet nog mee weg. Maar de rijke, mondige oostkust is politiek veel belangrijker voor de Communistische Partij.

Kan Xi de volkswoede in Shanghai blussen? Van zijn harde beleid zal hij voorlopig niet afwijken. “Het virus rond laten gaan, is alsof hij zich overgeeft – zowel vanuit het perspectief van de volksgezondheid als politiek”, zegt analist Yang Dali vanuit de Verenigde Staten.

De inwoners van Guangzhou en Peking slaan voor de zekerheid alvast extra eten in. Als in Shanghai de bestellingen weer aankomen, en de voedselpakketten wat rianter worden, kalmeren de gemoederen wellicht. Bij veel inwoners raakte de afgelopen dagen het water op, en in voedselpakketten zat weinig meer dan ondefinieerbare knollen. Shanghainezen willen best martelaars worden, in de nationale strijd tegen corona. Maar het moet niet te lang duren, en ze moeten wel genoeg te eten hebben.

