Luxe cruiseschip veranderd in een ‘drijvende gevangenis’ door quarantaine wuhanvirus

De ongeveer 3700 passagiers zijn er in quarantaine geplaatst, waarmee de Diamond Princess is veranderd in ‘een soort drijvende gevangenis’, zoals een van de opvarenden, David Abel, het omschreef op Facebook.

Donderdag werd bij nog eens tien mensen aan boord van het cruiseschip het wuhanvirus vastgesteld, meldde het Japanse ministerie van volksgezondheid. Bij tien andere passagiers werd het virus eerder al vastgesteld. Zij zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

De Diamond Princess ligt voor anker bij de Japanse stad Yokohama. Passagiers en bemanningsleden mogen twee weken lang niet van boord. Op het schip zitten ook drie Nederlanders. De Nederlandse ambassade in Tokio staat in nauw contact met hen.

Geen daglicht en geen frisse buitenlucht

De opvarenden moeten in principe de hele dag in hun hutten blijven. Passagier David Abel zei zich nog gelukkig te prijzen, omdat hij en zijn vrouw – het stel viert zijn 50-jarig huwelijksfeest tijdens de cruise – een buitenhut met een balkon hebben.

Beeld Louman & Friso

“De mensen met wie ik het meeste medelijden heb, zijn zij die een binnenhut hebben. Zij hebben geen daglicht en geen frisse buitenlucht. Voor hen wordt het de komende twee weken behoorlijk akelig”, zei hij tegen persbureau AP.

Op Facebook schreef Abel later dat het strenge regime iets versoepeld was. De passagiers van de binnenhutten mochten donderdag anderhalf uur op het dek wandelen, onder toezicht van quarantainefunctionarissen. Ze moesten wel een meter afstand van elkaar houden en mochten geen contact leggen of groepjes vormen.

De Diamond Princess werd donderdag door de Japanse overheid voorzien van nieuwe voorraden en voedsel. Ook is er een medisch team naar het schip gestuurd. Passagiers zagen hoe iemand in beschermende kleding twee dozen met thermometers aan boord bracht.

‘We kunnen proberen positief te denken’

Het leven op de Diamond Princess is nu ‘totaal anders dan wat je verwacht van een luxe cruise’, zei David Abel. Bij het ontbijt kreeg hij een glas sinaasappelsap, een bakje yoghurt en een stukje meloen. Een tweede maaltijd bestond uit ‘een broodje met wat sla en stukjes kip’, en een dessert. Het eten wordt gebracht door bemanningsleden met mondmaskers op. “Het gaat heel snel. Er is geen enkel contact met hen, behalve via het dienblad.”

Een vergelijkbare situatie doet zich voor op een ander cruiseschip in Hongkong. Daar ligt de World Dream voor anker, met ruim 3600 passagiers aan boord. Zij en de bemanning worden gecontroleerd op mogelijke besmetting, omdat tijdens de vorige reis van het schip acht passagiers besmet bleken. Enkele opvarenden met kinderen aan boord klaagden hier over gebrek aan melkpoeder en luiers.

“Hoe gaan we dit redden?”, stelde Abel zichzelf de vraag op zijn Facebookpagina, met nog twee weken quarantaine voor de boeg voor hem en zijn vrouw, en de 3700 andere passagiers. “We kunnen proberen een beetje creatief te zijn en positief te denken, of we kunnen onszelf de goot in helpen. Dat laatste zal ik zeker niet doen.”