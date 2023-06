Lula’s buitenlands beleid is met blunders geplaveid

Brazilië is terug, beloofde Luiz Inácio Lula da Silva, toen hij afgelopen november een VN-klimaattop toesprak. Hij oogstte daarmee luid applaus. Lula was net verkozen tot president, en beloofde een breuk met de jaren waarin zijn radicaal-rechtse voorganger Jair Bolsonaro Brazilië tot een internationale paria gemaakt had. Lula zag voor zichzelf juist een rol als bemiddelaar op het wereldtoneel.

Inmiddels is het de vraag of hij de internationale verhoudingen wel goed genoeg leest voor zo’n rol. De manier waarop hij zijn omstreden Venezolaanse collega Nicolás Maduro deze week ontving, leverde hem veel kritiek op. Maduro regeert zijn land met ijzeren hand en wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

Eén ding is het om een leider van een omstreden regering te ontvangen voor een bijeenkomst van buurlanden in Latijns-Amerika, iets anders is het om deze man binnen te halen als je beste vriend. Lula verklaarde zelfs dat de beschuldigingen aan het adres van Maduro ‘een geconstrueerd narratief’ waren, met andere woorden: praatjes.

“Zijn stilte in het openbaar over wat er dagelijks gebeurt in de martelkamers van Maduro is schrijnend”, reageerde de gezaghebbende Venezolaanse politieke wetenschapper Moisés Naím op Twitter op die uitspraak van Lula. Mensenrechtenorganisatie Provea wees erop dat het Internationale Strafhof op dit moment beschuldigingen onderzoekt van misdaden tegen de menselijkheid, begaan door de regering-Maduro.

Ook in Brazilië zelf lag de president onder vuur. De aanhang van Bolsonaro haalde meteen de oude beschuldiging uit de kast dat onder Lula Brazilië zal afglijden naar het niveau van Venezuela: economisch wanbeleid, armoede en meer dan zeven miljoen mensen die het land zijn ontvlucht.

Mislukte ontmoeting met Zelensky

De omstreden uitspraken van Lula bij de ontvangst van Maduro kwamen nog geen twee weken na de G7-top in Japan. De economische afspraken die Lula daar wist te maken werden overschaduwd door zijn mislukte ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Toen deze de conferentiezaal betrad, bleef Lula zitten, zonder de oorlogspresident te begroeten. Brazilië wil Oekraïne niet steunen met wapens, en blijft hameren op vredesbesprekingen. Lula verklaarde voor de G7-conferentie nog dat Oekraïne en Rusland beide schuld hadden aan de oorlog. Vervolgens mislukte een afspraak tussen hem en Zelensky om de oorlog te bespreken wegens ‘agendaproblemen’.

Dergelijke uitglijders in het buitenland beginnen de Braziliaanse president in het binnenland op te breken.

Zo ligt hij op ramkoers met het door rechts gedomineerde Congres in Brasília. Dat staat op het punt een wet aan te nemen die voor het ministerie van milieu de mogelijkheden beperkt om op te treden tegen ontbossing en milieuvervuiling. Ook is er een wet in behandeling die de erkenning van heel veel inheemse territoria in gevaar brengt. Als die wordt aangenomen, lopen alle territoria die na 1988 werden geformaliseerd het gevaar dat ze worden gebruikt voor grootschalige landbouw en mijnbouw.

Dergelijke besluiten zijn cruciaal voor de regering, zo zegt docent internationale betrekkingen Paulo Velasco tegen de nieuwssite Uol Notícias. “Zijn uitspraken over Maduro zijn koren op de molen voor rechts om hem aan te pakken.”

