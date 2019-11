Lula haalt uit de gevangenis direct hard uit naar Bolsonaro

De Braziliaanse ex-president Lula mocht de gevangenis verlaten. Hij heeft zich direct weer in de politiek gestort.

Lula is vrij en hij is helemaal terug. Voor duizenden juichende aanhangers beloofde de voormalige president van Brazilië, voluit Luiz Inácio Lula da Silva, dat hij in 2022 weer terug kan zijn in het hoogste ambt. Hij viel zijn opvolger Jair Bolsonaro hard aan en betuigde zijn steun aan linkse leiders in Latijns-Amerika.

Het verbeteren van de omstandigheden waarin arme Brazilianen leven, met meer banen en een eerlijker inkomensverdeling, was vanzelfsprekend de kern van Lula’s boodschap. In een toespraak van drie kwartier, bij het kantoor van de vakbond die hij ooit leidde net buiten São Paulo, moesten zijn politieke tegenstanders het ontgelden. Naast Bolsonaro richtte Lula zijn pijlen vooral op minister van economische zaken Paulo Guedes en diens collega van justitie Sérgio Moro.

Compromis met een veroordeelde

Dezelfde Moro legde in 2018, in zijn vorige functie als rechter, Lula negen jaar celstraf op wegens corruptie. Later werd dat zelfs dertien jaar in totaal. Maar vrijdag mocht Lula de gevangenis alweer verlaten, nadat de hoogste rechter in Brazilië oordeelde dat veroordeelden die in beroep gaan de definitieve uitspraak in vrijheid mogen afwachten. Vanwege zijn veroordeling mag de ex-president zich tot 2025 geen kandidaat stellen, maar hij rekent erop dat ook die regel wellicht overboord gaat.

“Als we hard werken, kan het dat links waar Bolsonaro zo bang voor is in 2022 ultrarechts verslaat”, zei Lula, die altijd heeft volgehouden dat hij onschuldig is. “Tegen hem wil ik zeggen: ik ben terug.” De huidige president weigerde Lula’s naam in de mond te nemen. “Laten we geen compromis sluiten met een veroordeelde”, zei Bolsonaro in de hoofdstad Brasilia tegen verslaggevers. “En geen munitie geven aan een schurk die nu vrij is, maar wel schuldig.”

Lula waarschuwde de regering van Bolsonaro voor onrust, als zij verdergaat met het rechtse economische beleid. Minister Guedes wil volgens hem Brazilië hervormen zoals dat ook gebeurd is in Chili. Dat land werd internationaal lang gezien als voorbeeld voor andere Zuid-Amerikaanse economieën, maar de afgelopen weken zijn er grote demonstraties tegen de regering. Die protesten zijn vooral aangewakkerd door prijsverhogingen.

Bereid tot strijd

Hij waarschuwde de Amerikaanse president: Donald Trump moet zich niet bemoeien met de rest van de wereld en zeker niet met Latijns-Amerika, dat in Washington vaak als achtertuin wordt gezien. “Trump moet de Amerikaanse problemen oplossen en de mensen in Latijns-Amerika niet lastigvallen. Hij is niet gekozen om sheriff van de wereld te zijn.”

Eerst wil Lula nu op rondreis gaan langs leiders die op dezelfde linkse koers zitten als hij. “Ik ben eindelijk vrij en bereid tot de strijd. Ik wil dwars door Brazilië lopen en Latijns-Amerika doorkruisen.” De onlangs gekozen Argentijnse president Alberto Fernández kan volgens hem een voorbeeld zijn voor andere landen. Maar als Lula vanuit São Paulo zijn land doorkruist, kan hij ook in Bolivia of Venezuela uitkomen. Zijn linkse broeders in die landen verkeren op dit moment in grote politieke problemen.

Lees ook:

Lula geeft zich over aan de politie, maar is politiek nog lang niet uitgespeeld

Dagenlang was Brazilië in de ban van maar één vraag: geeft ex-president Luiz Inácio Lula da Silva zich over aan de politie of niet?