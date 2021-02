Luid protest in Yangon tegen militaire coup Myanmar

In Yangon, de grootste stad van het land en het economische centrum, slaan demonstranten met lepels op pannen en toeteren ze met claxons om hun onvrede te uiten over de gang van zaken. Op sociale media worden veel beelden gedeeld van het protest. De geluiden zijn door de hele stad te horen.

Dinsdagochtend riep een actiegroep al op tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de militaire junta. Dat is het opzettelijk overtreden van wetten of regels uit onvrede over die regels. Dit gebeurt meestal geweldloos.

De machtsovername was onvermijdelijk en “daarom moesten we ervoor kiezen”, zei de opperbevelhebber, generaal Min Aung Hlaing op de Facebookpagina van het leger. Het regime heeft voor een jaar de noodtoestand uitgeroepen.

Vredesproces in gevaar

De gewapende etnische groepen in het land veroordeelden de staatsgreep, die volgens hen het vredesproces in gevaar brengen. Verschillende rebellengroepen controleren ongeveer een derde van het grondgebied van Myanmar. Sommige groeperingen strijden al decennia voor meer autonomie. Het leger heeft maandag wel een verlenging van een wapenstilstand aangekondigd tot eind februari om ruimte te geven aan verdere gesprekken. Rebellengroepen hebben daar sceptisch op gereageerd.

Het leger greep de macht in de nasleep van de verkiezingen van november. Toen boekte de NLD-partij van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi een monsterzege. De aan het leger gelieerde USDP behaalde juist een teleurstellend resultaat, waarna de militairen klaagden over fraude.

