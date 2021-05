Luchtrechtexpert over ‘staatsterreur’ Wit-Rusland: ‘Als de piloot door was gevlogen, was hij misschien wel uit de lucht geschoten’

Westen meet met twee maten vindt Moskou

Westerse leiders hebben boter op het hoofd, was de reactie van Moskou op de gedwongen omleiding van Ryanair-vlucht FR4978. Volgens een woordvoerster van het ministerie van buitenlandse zaken is het “schokkend dat het Westen het incident in het Wit-Russische luchtruim ‘schokkend’ noemt”.

De woordvoerster refereerde in haar verklaring aan een voorval in juli 2013 waarbij het vliegtuig van de toenmalige Boliviaanse president Evo Morales onder druk van de Verenigde Staten in Oostenrijk moest landen terwijl het onderweg was van Moskou naar Bolivia. Reden daarvoor was dat de Amerikanen vermoedden dat klokkenluider en voormalig CIA-medewerker Edward Snowden aan boord van het toestel zat.

Washington probeert Snowden sinds 2013 al te berechten vanwege spionage, omdat hij staatsgeheimen openbaarde. Eenmaal in Wenen ontbrak echter elk spoor van hem.

Voor Moskou is de parallel reden genoeg om leiders in het Westen te verwijten dat ze met twee maten meten. “Óf ze zouden geschokt moeten zijn door de gedwongen landing in Oostenrijk van het vliegtuig van de Boliviaanse president op verzoek van de VS. Óf ze zouden niet geschokt moeten zijn door soortgelijk gedrag van anderen”.