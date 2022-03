Luchtaanvallen op Kiev en Tsjernihiv houden aan, Poetin eist overgave Marioepol

De hoop dat de onderhandelingen tussen Kiev en Moskou iets van een adempauze zouden brengen voor Oekraïne werd woensdag hard de grond ingeslagen met een reeks nieuwe luchtaanvallen op de buitenwijken van Kiev en op de belegerde stad Tsjernihiv in het noorden van het land.

De Russische onderminister van defensie Aleksander Fomin had dinsdag na de onderhandelingen in Istanbul nog aangekondigd dat Rusland ‘de militaire activiteit in de omgeving van Kiev en Tsjernihiv terug zal schroeven’, als teken van goede wil. Maar de beschietingen die woensdag aanhielden, verkondigden een andere realiteit.

Volgens de Oekraïense autoriteiten is er sprake van enige beweging van Russische troepen, maar nog niet van een einde aan de luchtaanvallen op de buitenwijken van Kiev. Ook Tsjernihiv bleef onder vuur liggen. De secretaris van de gemeenteraad van de noordelijke stad, Oleksandr Lomako, bestempelde de woorden van Fomin daarom als ‘een totale leugen’. “Ze schroefden de intensiteit van de militaire operaties niet terug, maar voerden ze juist verder op”, vertelt Lomako aan persbureau AP.

Minder positief geluid

Woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin kwam woensdag overigens met een minder positief geluid over de onderhandelingen dan de Russische onderhandelaars de dag ervoor. “We kunnen niet stellen dat er iets veelbelovends of enige doorbraak was”, vatte Peskov de gesprekken met de Oekraïense delegatie samen.

Peskov deed geen duidelijke uitspraak over de toezegging van de Russische delegatie dat Rusland de troepen deels terug zou trekken, maar het Russische ministerie van defensie liet woensdag weten dat de Russische troepen rondom Kiev zich zullen hergroeperen om de Donbas in het oosten van het land ‘te bevrijden’. John Kirby, de woordvoerder van het Amerikaanse Pentagon, zei dat er enige beweging op de grond te zien is, maar dat er eerder sprake is van een ‘repositionering’ van Russische troepen dan van een ‘echte terugtrekking’.

Intussen gaat de belegering van Marioepol in het zuiden nog altijd door. Inwoners zitten al weken zonder elektriciteit of gas, voedsel wordt steeds schaarser, en het lukt hulporganisaties niet om de stad te bereiken. De Russische president Vladimir Poetin heeft laten weten dat de luchtaanvallen op de stad alleen tot een einde zullen komen wanneer de ‘nationalistische militanten’ die de stad verdedigen - hoogstwaarschijnlijk een verwijzing naar het vrijwilligersbataljon Azov - de wapens zullen neerleggen.

Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron dinsdagnacht, zo blijkt uit een verklaring die het Kremlin naar buiten bracht. Woensdagavond meldde het Russische persbureau Interfax echter dat Rusland bereid zegt te zijn donderdag vanaf tien uur ’s ochtends een tijdelijk staakt-het-vuren rondom Marioepol in te stellen om de evacuatie van burgers mogelijk te maken, mits Oekraïne hier voor zes uur ’s ochtends mee akkoord is gegaan. Of deze actie succesvol zal zijn moet nog blijken; eerdere tijdelijke wapenstilstanden rondom de stad werden meermaals door Rusland geschonden.

Duizenden burgers gedood

Matilda Bogner, hoofd van het VN-mensenrechtenteam in Oekraïne, schat dat er de afgelopen weken in Marioepol mogelijk al duizenden burgers zijn gedood – volgens burgemeester Vadim Boitsjenko gaat het over minstens 5000 doden. De bombardementen gaan dag en nacht door. Het Internationale Rode Kruis bevestigde dat er ook een warenhuis van de organisatie in Marioepol is geraakt door een Russische luchtaanval. Er lagen geen goederen meer opgeslagen; het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Intussen zijn meer dan vier miljoen Oekraïners hun land ontvlucht, zo meldt de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Daarnaast zijn er meer dan zes miljoen mensen in eigen land ontheemd. Tijdens een telefoongesprek woensdagavond liet de Amerikaanse president Biden aan de Oekraïense president Zelenski weten dat de Verenigde Staten nog eens 500 miljoen dollar aan extra financiële hulp bieden. Volgens Zelenski is er ook gesproken over een nieuw sanctiepakket, meer details rondom mogelijke verdere sancties zijn echter nog niet bekend.

Lees ook:

Jullie staan erbij en kijken ernaar: Zelenski weet elk land te ontroeren en te prikkelen

Wat kunnen we verwachten van de Oekraïense president Zelenski als hij de Tweede Kamer per videoboodschap toespreekt? Vijf eerdere speeches tonen hoe hij inspeelt op nationale sentimenten: van ‘I have a dream’ tot Churchill.