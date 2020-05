Love Parade-proces na tien jaar ten einde: rechtbank spreekt geen oordeel uit

Aan de tien jaar lang slepende kwestie omtrent de juridische aansprakelijkheid kwam daarmee een einde.

Op 24 juli 2010 brak er paniek uit bij een nauwe in- en uitgang van een festivalterrein in Duisberg, waar die dag het technofeest Love Parade werd gehouden. De enige in- en uitgang van het terrein was via een tunnel, die de doorstroom beperkte.

Tientallen mensen werden onder de voet gelopen, terwijl aanwezige politie-agenten niet op tijd in de gaten hadden dat zich in en bij de tunnel iets ernstigs aan het voltrekken was. Toen dat duidelijk werd, waren 21 mensen overleden en 650 gewond.

Achteraf bleek al snel dat te voorzien was geweest dat de bewuste toegang te smal was. Zowel gemeente-ambtenaren als de organisatie werden beschuldigd van dood door schuld. Maar het bleek maandag niet meer na te gaan of de organisatoren persoonlijk iets te verwijten valt. Zeven anderen waren al eerder vrijgesproken omdat de rechter niet in staat was hun exacte rol vast te stellen. Het misdrijf verjaart na tien jaar.

Geen vrijspraak, maar toch vrijuit

Maandag ging het om drie medewerkers van de organisatie, die hun zinnen hadden gezet op vrijspraak. Die kwam er niet, maar ze gingen toch vrijuit.

Het coronavirus heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het stoppen van dit megaproces. Zittingen moesten worden opgeschort onder meer omdat een rechter half maart in quarantaine werd geplaatst.

Het Love Parade-proces was een zeer omvangrijke rechtszaak. Er werden in de afgelopen tien jaar 184 zittingen gehouden en honderden getuigen gehoord. Onder de overledenen was ook een Nederlander.

