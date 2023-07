Loslopende leeuwin bij Berlijn is waarschijnlijk wild zwijn

De grote katachtige waar de Duitse politie anderhalve dag massaal naar gezocht heeft, is waarschijnlijk toch geen leeuwin. Na een herevaluatie van de beelden van het vermeende roofdier komen de Duitse autoriteiten volgens de krant Bild tot de conclusie dat het waarschijnlijk niet eens een katachtige is, maar een wild zwijn.

De burgemeester van Kleinmachnow, de voorstad van Berlijn waar het dier voor het eerst werd gezien, maakte in een persconferentie bekend dat alles nu lijkt te wijzen op een zwijn. Ze hebben met experts naar de beelden gekeken en denken dat het geen leeuwin kan zijn. Een leeuwin zou een hollere rug hebben en bewegen met de staart tijdens het lopen, in tegenstelling tot het dier op de video. Op de beelden loopt het dier achter struiken, waardoor het niet volledig zichtbaar is.

Volgens Bild worden de politiemaatregelen grotendeels stopgezet. Sinds donderdagmorgen vroeg de politie aan de inwoners van het zoekgebied om binnen te blijven.

Deskundigen uitten bij Duitse media eerder al hun twijfel over de aanname dat het om een leeuwin zou gaan en zeiden dat het gedrag typisch was voor een zwijn in een stedelijke omgeving. Het dier reageert nauwelijks op het plotselinge felle licht en lijkt te graven in de grond. Tijdens de zoektocht zijn haren en ontlasting gevonden. Die worden nog onderzocht voor definitief uitsluitsel. De testuitslag wordt zaterdag verwacht.

