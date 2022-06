Los Angeles zet strijd voor abortus door. ‘Ik bedankte mijn moeder dat ze voor abortus koos’

“Water of een broodje? Wie wil er water? Het is gratis.” Vrijwilligers van de actiegroep Rise Up 4 Abortion Rights trekken hun bolderkar door de kleine menigte die zich pal voor het stadhuis in Downtown Los Angeles heeft verzameld. Een man met een vissershoedje neemt dankbaar een flesje aan. “Blijf water drinken”, zegt een van de vrijwilligers vriendelijk maar dringend tegen de oudere vrouw naast hem. “We moeten nog even door.”

Het is zaterdagmiddag, een dag nadat de beslissing van het Hooggerechtshof in de VS als een bom insloeg. Gisteren waren hier duizenden mensen op de been en liep aan begin van de avond zelfs een honderdtal demonstranten een drukke snelweg op, waardoor het verkeer tijdelijk moest worden stilgelegd. De politie kondigde kort daarop een gebiedsverbod af.

“Of ik ook de snelweg op zou lopen vandaag?” Lauren Fairbanks uit Venice Beach twijfelt even. Dan knikt ze. “Nou, eigenlijk wel. Waarom niet.” Ze kijkt haar vriend aan. “Jij?” Hij knikt gemoedelijk, alsof hij zich niet kan voorstellen dat het daadwerkelijk zo ver zal komen. Fairbanks kon gisteren de straat niet op omdat ze moest werken, maar vandaag moest en zou ze erbij zijn. “Wij wonen in een staat waar abortus nog wel mag”, zegt ze over Californië, waar gouverneur Gavin Newsom de beslissing van het Hof ‘een aanval op vrouwen’ noemde. “Maar op zoveel andere plekken is dat nu voorbij. Daarom moeten we van ons laten horen.” Ze houdt uitdagend haar protestbord omhoog: ‘Ik heb ook een hartslag’, staat erop; een verwijzing naar strenge wetten in voornamelijk conservatieve staten, waar de hartslag van het ongeboren kind in vrijwel alle gevallen prioriteit krijgt boven het welzijn van de moeder.

Pro-abortus-demonstranten op Broadway in Los Angeles, 25 juli 2022. Beeld Mari Meyer

Terugvechten

Op de trappen van het stadhuis wordt onafgebroken gespeecht door een megafoon. Iedereen die iets te zeggen of te delen heeft, kan zich melden. Een jonge zwarte vrouw vertelt over mensenrechtenactivist Frederick Douglass, die zei dat hij ‘nooit meer hoop heeft gehad dan nu’ nadat het Hooggerechtshof in 1857 besloot dat de slavernij niet af te schaffen. “Geef niet op”, moedigt ze de menigte aan. “Dat deed Douglas ook niet.” Dan deelt een vrouw haar eigen ervaringen met abortus. “In 2004 was ik 17 jaar oud en kon ik abortus laten plegen dankzij mijn moeder, die begreep dat ik nog niet klaar was om zelf moeder te worden”, brult ze strijdlustig. “En dat was in Texas!” De menigte joelt. In die staat, waar sinds vorig jaar toch al de strengste abortuswet van het land gold, is het afbreken van een zwangerschap nu verboden. “We zullen hier iedere week en ieder weekend staan, tot we onze rechten weer hebben!”

Terwijl door de megafoon even later leuzen klinken - ‘Wat doen we als abortusrechten onder vuur liggen? We staan op en vechten terug!’ - knutselt een groepje mensen aan de overkant van de straat protestborden in elkaar. De man die de vellen karton en stiften leverde, helpt een vrouw die haar protestbord met tape aan een stok wil vastmaken. “Ik werk daar binnen”, knipoogt hij. Met zijn hoofd maakt hij een rukje richting het imposante stadhuis. “Dus ik kan je niet vertellen hoe ik heet. Maar op deze manier lever ik mijn bijdrage. Zo dragen we allemaal ons steentje bij.”

Helen Hi bij de demonstratie voor abortus in Los Angeles, 25 juni 2022 Beeld Mari Meyer

Tegengeluid

Helen Li uit Lincoln Heights heeft haar geïmproviseerde protestbord net af en loopt richting de trappen. ‘Mijn moeder koos voor abortus zodat mijn zus en ik het recht hadden om te leven’, staat op haar stuk karton. Li belde nadat de uitspraak van het Hof bekend werd meteen met haar moeder, zegt ze. “Ik heb haar bedankt. Zij heeft toen ze nog studeerde twee keer een abortus gehad. Ze was toen nog niet in staat om voor een kind te zorgen. Later, toen ze mij en mijn zus kreeg, kon ze dat wel en heb ik allerlei kansen gekregen die ze me eerder nooit had kunnen geven.” Li vindt dat de focus moet worden verlegd, van het getouwtrek over zwangerschap naar de omstandigheden waar de baby ná de geboorte in terechtkomt. “Abortus is altijd een moeilijk besluit en het kan heel emotioneel zijn, dat wil ik niet ontkennen. Maar het moet een vrije keuze zijn en blijven.”

Om de hoek bij het stadhuis heeft zich in de schaduw van de federale rechtbank een tweede groep demonstranten verzameld. Een grote pick-up truck staat langs de stoeprand geparkeerd, de open laadruimte dient als geïmproviseerd podium. Een jonge blonde vrouw met een gitaar krijgt een daverend applaus nadat ze een nummer getiteld ‘mijn kut’ aankondigt. “Want als iemand aan mijn rechten komt, laat ik alles vallen en ga ik demonstreren!”

Ze is pas net begonnen met spelen als in de verte de stadhuis-menigte de hoek om komt. En alsof iemand een onzichtbare knop indrukt, komt ook deze groep in beweging om zich in een vloeiende beweging bij de rest van de demonstranten te voegen. “Abortus is gezondheidzorg! Mijn lichaam, mijn keuze!”, scanderen honderden kelen samen in de deinende zee van protestborden, verspreid over de breedte van Broadway. In de hoop dat het tegengeluid van velen de gewraakte uitspraak van het Hof op magische wijze zou kunnen terugdraaien.

Beeld Mari Meyer

