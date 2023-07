Los Angeles’ wegen zijn overvol, maar reizen met het OV? ‘Klinkt handig. Misschien ooit’

Het is een indrukwekkend gezicht in het nieuwe Grand Av Arts/Bunker Hill-station pal onder Downtown Los Angeles: een kleurrijk glazen mozaïek van 18 meter hoog, met eromheen zes liften die reizigers van het diepste metrostation in het zuidwesten van de VS naar het daglicht vervoeren. “Dit kunstwerk heeft 1,3 miljoen dollar gekost”, vertelt een behulpzame medewerker van de metro in Los Angeles. Hij draagt, net als een kluitje collega’s dat over het station verspreid staat, een geel hesje met ‘ambassador’ erop en mag van zijn werkgever niet met zijn naam in de krant.

Zodra reizigers op een van de drie nieuwe stations in Downtown uit de sneltram stappen, staan medewerkers als deze goedlachse dertiger klaar om vragen te beantwoorden. “Mensen besparen nu twintig tot dertig minuten aan overstaptijd. Da’s een hoop in een stad als Los Angeles”, knikt hij enthousiast.

De drie nieuwe stations en de drie kilometer aan bijbehorende rails verbinden meerdere bestaande lijnen met elkaar. Stadsvervoerder Metro kondigde vol bombarie aan dat Los Angeles, autostad bij uitstek, met dank aan dit project de langste sneltramlijn ter wereld heeft. Hiermee kunnen mensen in een ruk van Azusa aan de voet van de San Gabriel Mountains naar strandgemeente Long Beach; een rit van tachtig kilometer die twee uur duurt.

22 doden door een overdosis

Volgens de Metro-medewerker is het tijdens het spitsuur druk, maar aan het begin van een doordeweekse middag is er het hele traject lang voldoende zitplek. Toch heeft het OV een slecht imago. Vooral sinds de pandemie, die zorgde voor een drastische vermindering van het aantal reizigers en een stijging van het aantal daklozen en verslaafden dat zich ophoudt in de stations en de vervoersmiddelen zelf.

In de eerste drie maanden van dit jaar overleden al 22 mensen in het OV in Los Angeles aan een vermoedelijke overdosis, meer dan in heel 2022. Metro-medewerkers dragen standaard Naloxone bij zich, een middel dat een overdosis kan terugdraaien. De ambassadeurs in de felgekleurde hesjes noemen zichzelf tevens ‘een extra paar ogen’, zodat reizigers zich veiliger voelen. Er zitten inderdaad flink wat daklozen in de treinen te dutten, vaak met een stapel tassen naast zich, hoe vaak de luidspreker ook waarschuwt dat passagiers ‘niet meer dan één zitplek’ mogen claimen.

Studente Alondra Covarrubias snapt dat mensen het OV mijden, maar neemt zelf drie keer per week de sneltram. “Dit is beter dan de bus, want het is sneller en schoner”, vertelt ze op het Memorial Park-station in Pasadena. “Ik neem de sneltram als ik geen lift naar mijn werk kan krijgen.” De nieuwe stations zijn een goed idee, vindt Covarrubias. “Handig dat je nu zonder overstappen naar het strand kan.” Maar een bestaan zonder auto is nog niet mogelijk, vindt ze. “Het netwerk moet worden uitgebreid”, zegt ze stellig. “Dan zou ik veel vaker het openbaar vervoer gebruiken.”

Negen jaar en 1,65 miljard euro later

Dat is nou juist het grootste obstakel: het bouwen van de drie nieuwe stations kostte negen jaar en 1,65 miljard euro – drie jaar langer en 318 miljoen euro meer dan gepland. En een nieuwe lijn die uiteindelijk ook vliegveld Lax zal bereiken ging vorig jaar na acht jaar eindelijk open. Kosten: 1,9 miljard euro. Een in 2008 aangenomen wet maakt dit deels mogelijk; iedereen in de regio betaalt een halve cent extra btw om het openbaar vervoer te verbeteren.

Hoewel die verbeteringen maar langzaam tot stand komen, prijzen pro-OV-organisaties de recente toevoegingen. “Het vervoer in Los Angeles is hiermee opnieuw uitgevonden”, vindt Bart Reed, hoofd van de Transit Coalition. Want in de file staan vreet tijd, aldus Reed. Met gemiddeld 1,63 auto’s per huishouden is er simpelweg niet genoeg plek op de weg, zeker niet in een alsmaar uitdijende stad die in 2028 miljoenen bezoekers verwacht voor de Olympische Spelen.

Het klopt dat de sneltram tijd kan besparen. In het oosten van de stad glijdt hij soepeltjes tussen vijf drukke rijbanen aan weerszijden door. Maar dan moet je dus maar net op een plek wonen en werken waar die sneltram komt. Anders ben je veroordeeld tot de bus, en die gaat dan weer langzamer dan de auto.

‘Je moet je wel kunnen vermaken tijdens de rit’

“Het is voor mij een heel plezierige wandeling van twaalf minuten naar het station”, vertelt gepensioneerd ontwerper Topey Schwarzenbach. Hij houdt de reling stevig vast terwijl de E-lijn richting Santa Monica in beweging komt. Schwarzenbach woont in South Pasadena en neemt steeds vaker de sneltram. Hij kon dankzij een nieuw station vandaag op hetzelfde perron overstappen. “Je moet jezelf wel kunnen vermaken tijdens de rit. Dat is misschien even wennen, maar ik kan dit iedereen aanraden!”

Op eindpunt Azusa weet de barista in een koffietent bij het spoor wel van het bestaan van de sneltram, maar ze heeft ‘m nog nooit genomen. “Klinkt handig”, zegt ze gehaast. “Misschien ooit.” Klant Sergio Looman fronst zijn donkere wenkbrauwen zodra het OV ter sprake komt. Hij maakt een rukje met zijn hoofd richting de parkeerplaats, waar zijn grijze pick-up truck in de zon staat te glanzen. “Ik heb een hartstikke fijne auto waarmee ik van deur tot deur kan. Daar krijgen ze me echt niet uit.”

