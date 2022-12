Loopt wintersport in Europa tegen zijn grenzen aan?

Het was een succes voor milieuactivisten: de streep door de plannen van het Franse dorp La Clusaz om een enorm waterbassin te bouwen. Die bak water van meer dan twintig voetbalvelden groot was nodig om sneeuwkanonnen te voeden, om zo de skipistes bij het dorp vol te kunnen spuiten met nepsneeuw.

Want de steeds warmer wordende winters bedreigen de toekomst van een dorp als La Clusaz, even ten westen van de Mont Blanc, dat leeft van de wintersport. Om wintersport mogelijk te maken, zijn investeringen als zo’n nieuwe waterbak noodzakelijk. Alleen stuiten dergelijke plannen steeds vaker op milieuactivisten, gezond verstand en economische óf klimatologische vooruitzichten (zie kader). Loopt de wintersport in Europa tegen zijn grenzen aan?

Ja en nee, begint Roel van den Bekerom, weerman en hoofdredacteur van wintersport.nl. “De invloed van klimaatverandering is onmiskenbaar, maar hartje winter valt in de Alpen meer dan genoeg sneeuw om te kunnen skiën.”

Wel voegt hij eraan toe dat daarbij het sneeuwkanon, waarmee de pistes worden geprepareerd en onderhouden, onmisbaar is geworden. “Maar dat heeft meer met de opkomst van massatoerisme te maken. Doordat skiliften in de jaren negentig groter en sneller werden, konden er meer mensen tegelijk de piste op. Kunstsneeuw is compacter en wordt minder snel door ski’s weggeschraapt, waardoor het makkelijker grote massa’s skiërs aankan.”

Dorstig

Alleen zijn die sneeuwkanonnen behoorlijk dorstig. Drie jaar geleden moest de burgemeester van het bovengenoemde La Clusaz al eens beslag laten leggen op de helft van de watervoorraad, omdat het verbruik van de sneeuwspuiters op de piste de drinkwatervoorziening bedreigde.

Water is dus één probleem, maar ook dan moet de temperatuur nog onder nul liggen. “De natuurlijke sneeuwlijn is in Zwitserland deze eeuw al ongeveer 400 meter naar boven geschoven”, laat de Zwitserse klimaatwetenschapper Reto Knutti per mail weten. “Maar ook voor kunstsneeuw geldt: als het te warm wordt, smelt het uiteindelijk, en valt er regen op de pistes in plaats van sneeuw”.

Zelfs als klimaatverandering de komende decennia kan worden afgeremd, acht de onderzoeker het zeer waarschijnlijk dat de natuurlijke sneeuwgrens de komende vijftig jaar nog eens zo’n 400 meter zal stijgen. “Lager gelegen gebieden worden harder geraakt: als we op deze voet doorgaan, zal het sneeuwdek onder de 2000 meter in 2050 gehalveerd zijn”, aldus Knutti.

In zijn land is skiën onder de 1000 meter eigenlijk al niet meer te doen, zelfs mét kunstsneeuw, zegt hij. “En om rendabel te zijn, moet een gemiddeld skigebied in de Alpen honderd dagen sneeuwdek per winter kunnen garanderen. Als het te onzeker is of er wel fatsoenlijke sneeuw ligt, zullen wintersporters afhaken.”

Investeringen

Daarom zoeken skigebieden naar andere mogelijkheden om rendabel te blijven. Uitbreiding. Met vernieuwde liftsystemen, grotere pistes, of, zoals in La Clusaz, waterbassins voor nog meer kunstsneeuw. Alleen komt wat dat betreft de grens van wat mogelijk is in Europa in zicht, denkt Van den Bekerom. “Dergelijke investeringen zijn gigantisch. En nu de winters warmer worden, zijn zulke investeringen steeds riskanter. Ook stuiten uitbreidingen van skigebieden steeds vaker op milieubezwaren.” Daarbij gaat het trouwens vooral om een inbreuk op het landschap – zoals boskap of het wegblazen van een bergkam – en niet zozeer om klimaatverandering.

Ondanks dat luider klinkende milieuprotest zegt Van den Bekerom nog weinig skischaamte te bespeuren in de wintersportsector. Op zijn website is de afgelopen jaren de discussie misschien wat ‘levendiger’ geworden, tussen de groep die blij is met wat nu mogelijk is, en de groep die bang is dat ‘nu ook wintersport wordt afgepakt’. Maar dat de populariteit van wintersport zou afnemen betwist hij. Als het aantal boekingen al zou teruglopen, komt dat eerder door gestegen prijzen dan door skischaamte, denkt Van Bekerom.

Dat neemt niet weg dat skiërs de gevolgen van klimaatverandering duidelijk merken. “En dat zie je vooral aan het feit dat het seizoen steeds korter wordt. Dankzij kunstsneeuw, dat langer blijft liggen, kan dat nu gerekt worden – maar in het vroege voorjaar ski je dan wel op van die witte linten door een groen landschap.”

‘Het is allemaal nep’

En dat voelt verschrikkelijk, zegt ondernemer Henk Bleijenberg, eigenaar van Val de Wanne, met een kilometer de langste piste van de Belgische Ardennen. Tevens fervent wintersporter (“Frankrijk, Oostenrijk, ik ben overal geweest”) en hij ontkent niet dat hij zich weleens ongemakkelijk heeft gevoeld op een kleiner wordende gletsjerpiste, of in een gebied dat afhankelijk was van kunstsneeuw. “Dat glijden over die witte asfaltwegen door een groen bos, nee, dat is niet leuk. Dat is allemaal nep. Dat voelt niet lekker. En dat is iets wat je de laatste jaren wel vaker merkt.”

Een ongemakkelijk gevoel, maar skischaamte? Neuh. Het blijft namelijk gewoon heerlijk, een weekje recreëren in de frisse buitenlucht. “Je knapt er echt van op. Je lijf, je rug, je voelt je echt beter na zo’n weekje in de sneeuw.” Dat maakt dat Europeanen deze winter alsnog massaal naar de bergen zullen trekken, verwacht hij. “Het is een gekkenhuis, merk ik in de branche. Maar het is dan ook het eerste wintersportseizoen na corona.”

Inderdaad: bij reisorganisaties merken ze niks van skischaamte. “Integendeel, we zitten in de plus – maar dat kan ook komen doordat dit het eerste seizoen is dat we weer helemaal vrij kunnen skiën na corona”, laat een woordvoerder van TUI weten. Ook Sunweb meldt meer boekingen dan ooit binnen te krijgen. Reiskoepel ANVR merkt niks van skischaamte. “Mensen hebben na de afgelopen twee jaar juist heel veel behoefte om weer op de lange latten te staan.”

Ski-oorden proberen met allerlei investeringen het hoofd boven water te houden, maar steeds vaker worden die initiatieven geblokkeerd. Zo wordt al jaren gesproken over een verbinding tussen de pistes van Sölden, een van de grotere skigebieden in Oostenrijk, en Pitztal, aan de andere kant van de gletsjer, om zo een nog groter skigebied te krijgen. Het omvangrijke project, dat onder andere de aanleg van tunnels, nieuwe pistes, skiliften en een waterbassin besloeg, werd begroot op zeker 140 miljoen euro. Dat daarbij een bergkam opgeblazen moest worden zal in het burgerprotest de doorslag hebben gegeven, maar met de jaren rezen ook steeds meer twijfels of deze enorme investeringen ooit nog wel konden worden terugverdiend. En zo zijn er meer voorbeelden. Zoals de voorgenomen skiverbinding tussen Kühtai en Hochoetz. “Tussen beide skigebieden ligt een natuurgebied dat doorsneden zou moeten worden met liften, sneeuwkanonnen en enkele waterreservoirs”, vertelt Roel van den Bekerom. Door weerstand van onder andere de Oostenrijkse Alpenvereniging gaat het plan voorlopig niet door. Ook was daar de voorgenomen uitbreiding van Zell am See in Oostenrijk. Toen bleek dat om de uitbreiding van de piste het dal in – naar een hoogte van slechts 760 meter – wel erg veel sneeuwkanonnen nodig zouden zijn, werd dit plan voorlopig in de ijskast gezet. In het Oostenrijkse Kitzbühel is de laatste tijd kritiek op de traditioneel vroege seizoensopening. Daar bewaart men de sneeuw in een depot, onder isolatiemateriaal, waarna die bewaarde sneeuw in de herfst weer wordt uitgereden over de pistes – het zogeheten ‘snowfarming’ – waardoor er in oktober al geskied kon worden. Kitzbühel heeft er naamsbekendheid mee gekregen. Alleen kwam het de afgelopen jaren meermaals voor dat skiërs al de piste op gingen toen het nog 20 graden was, wat toch een beetje raar voelde. Vanwege de imagoschade werd dit jaar voor het eerst sinds 2008 maar besloten te wachten op de eerste natuurlijke sneeuw.

Lees ook:

Voor het eerst is klimaatverandering bepalend bij de Winterspelen

Er zijn steeds minder plaatsen over die de Winterspelen verantwoord kunnen organiseren. De toekenning voor de Spelen van 2030 is onder meer om klimaatredenen uitgesteld.

Te warm voor een prestigeproject: de skisport merkt nog maar eens dat skiën in oktober niet kan

De sneeuwsporten staan onder druk door klimaatverandering. Vroeg in het seizoen skiwedstrijden houden is er eigenlijk niet meer bij. Een prestigieus Matterhornproject is dit weekend afgelast nadat de natuur intervenieerde.