Loodhoudende benzine (zeer giftig) is eindelijk helemaal de wereld uit

Na honderd jaar is er een einde gekomen aan de productie en verkoop van de zeer giftige loodhoudende benzine in de wereld. Algerije stopte als laatste land deze zomer. Westerse landen begonnen al in de jaren tachtig van de vorige eeuw met de overschakeling op loodvrije benzine.

In Nederland staakten de grote oliemaatschappijen in 1996 de levering van loodhoudende benzine aan hun pomphouders en kon alleen nog Euro 95 en Super ongelood 98 getankt worden. Voor klassieke auto’s die lood nodig hebben voor hun motoren kwam er een loodvervanger, waarvan elke tankbeurt een dopje vol bij moet worden gegooid.

Vroegtijdig overlijden

Begin jaren twintig van de vorige eeuw werd lood aan de autobrandstof toegevoegd om de prestatie van de motor te verbeteren en de uitlaatkleppen te beschermen. Al in 1924 was duidelijk dat lood zeer schadelijk is. Vijf medewerkers van Standard Oil overleden aan loodvergiftiging en tientallen belandden in het ziekenhuis. Toch nam na de Tweede Wereldoorlog het gebruik van loodhoudende benzine enorm toe.

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties, Unep, spande zich de laatste decennia bijzonder in om loodhoudende benzine de wereld uit te krijgen. De zwaar giftige brandstof zorgde onder meer voor vroegtijdig overlijden door hartaanvallen en kanker. Jonge kinderen konden aan het contact met lood een hersenbeschadiging overhouden. Uitstoot van het zware metaal vervuilde lucht, grond, drinkwater en gewassen. Uit onderzoek in Engeland blijkt dat het lood decennialang in het milieu aanwezig blijft en maar langzaam verdwijnt.

Unep richt zich nu op het uitbannen van fossiele brandstof: benzine en diesel. De VN waarschuwen dat de komende decennia zeker nog 1,2 miljard nieuwe brandstofauto’s de weg op gaan.

