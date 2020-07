Londense makelaars krijgen ineens veel telefoontjes uit +852

Ze wist niet wat ze hoorde, vorige week. Op haar bank in haar flat in West-Londen zag Allie Cheng (29) hoe Boris Johnson de deur wagenwijd openzette voor bijna de helft van alle Hongkongers om zich in Groot-Brittannië te vestigen. Een reactie op de invoering van de omstreden Chinese veiligheidswet, die de vrijheden van de inwoners van Hongkong drastisch inperkt.

“Ik was totaal verrast. Dit was zo'n genereus offer. Hij riskeert hiermee dat de spanningen met China enorm oplopen. Maar het laat zien dat hij zich verantwoordelijk voelt voor wat er met Hongkong gebeurt.”

Allie woont sinds een paar jaar in Londen met haar 3-jarige dochtertje. Ze heeft een tijdelijk werkvisum, dat in principe voorschrijft dat ze weer terug moet naar Hongkong. Maar door Johnsons aanbod kan ze nu proberen de Britse nationaliteit te bemachtigen.

Op 1 juli maakte premier Johnson bekend dat hij voor 3 miljoen Hongkongers de weg wil vrijmaken om zich in het Verenigd Koninkrijk te vestigen. Het betreft iedereen die voor 1997 geboren is, het jaar dat de Britten afstand deden van Hongkong. Vóór 1997 kreeg iedereen in Hongkong automatisch een zogenaamde Britse overzeese status. Met die status is het nu mogelijk om de Britse nationaliteit aan te vragen.

“Het is niet dat Londen als thuis voelt. Thuis is waar m'n familie en vrienden zijn, waar ik ben opgegroeid. Maar het maakt me angstig als ik zie wat er nu in Hongkong gebeurt. Het feit dat je niet meer kan zeggen wat je denkt, dat je niet meer kan demonstreren. Hier ben ik tenminste vrij. Kan ik doen wat ik wil. Dat is me veel waard.”

Ze krijgt de afgelopen dagen talloze berichten van bekenden in Hongkong. De interesse om naar Londen te verhuizen is groot. “Ze vragen hoeveel een huis kost, hoe je aan een baan kan komen, dat soort dingen. Al is het tegelijk ook een enorme stap om te emigreren en alles achter te laten. Maar je ziet dat veel mensen de afweging maken: wil ik hier blijven wonen en toekijken hoe China nog meer macht naar zich toetrekt? Of wil ik de gok wagen?”

Zij die het hardst hun stem lieten horen, vallen buiten de boot

Ook Londense makelaars merken dat sinds vorige week voortdurend telefoonnummers beginnend met +852 op hun schermen verschijnen; het landnummer van Hongkong. Met name de rijke bovenlaag lijkt zich direct te roeren en is driftig op zoek naar huizen in Londen om ervoor te zorgen dat ze eenvoudig de sprong kunnen maken.

“Ja, we worden benaderd door CEO's en topondernemers. We zien de biedingen uit die regio opvallend toenemen sinds Johnsons aankondiging. Dat zegt genoeg”, zegt Marcus O'Brien van Beauchamp Estates. Hij laat een stijlvol en luxe 4-kamer-appartement zien in Mayfair, een van de duurste wijken van Londen. “Dit is zojuist verkocht aan iemand in Hongkong zonder dat de eigenaar het zelf heeft bezichtigd. Voor enkele miljoenen ponden.”

Australië verlengt sinds donderdag visa van mensen uit Hongkong met vijf jaar en het zegt het uitleveringsverdrag met China op.

Het wrange is dat lang niet elke Hongkonger gebruik kan maken van Johnsons aanbod. Je moet voor 1997 geboren zijn, het jaar dat de Britten de macht over Hongkong kwijtraakten. Veel demonstranten zijn student en jonger dan 23. Zij die het hardst hun stem laten horen en daardoor het meeste risico lopen om door de Chinese autoriteiten in de nek gegrepen te worden, vallen buiten boot.

“Dat voelt erg oneerlijk”, zegt Allie in het park bij haar huis, terwijl haar dochter met vriendinnetjes over het gras rent. “Want zonder die protesten hadden we deze mogelijkheid nooit gekregen. Dat is dankzij de demonstranten, niet dankzij de mensen die er niets voor hebben gedaan en al het geld hebben.”

