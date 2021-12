Lokale overheden in de westelijke Sahel staan vrijwel machteloos tegenover jihadisten

In het hart van de westelijke Sahel voeren jihadistische groepen een niet aflatende reeks terreuracties uit op militaire- en politieposten. De laatste maand waren er diverse aanslagen en aanvallen in Mali, Niger en Burkina Faso, met meer dan honderd doden als gevolg.

Woensdagochtend kwamen zeven VN-blauwhelmen uit Togo om bij de ontploffing van een geïmproviseerde bermbom in Centraal Mali, waarbij ook drie soldaten ernstig gewond raakten. Dezelfde dag overleed een Egyptische vredeshandhaver door een bermbom in Noord-Mali.

Post van vredesmacht aangevallen

Zondag was al een internationale militaire post van de G5S-vredesmacht, met soldaten uit vijf regiolanden, door honderden jihadisten op motoren aangevallen. Militairen in het kamp bij het plaatsje Fantio in West-Niger in het grensgebied met Mali en Burkina Faso raakten in een hevig vuurgevecht verwikkeld waarbij 29 soldaten omkwamen. Volgens bronnen uit Niger lieten ook bijna tachtig terroristen het leven .

In Burkina Faso ontsloeg president Roch Kabore woensdag de minister-president, en daarmee de regering, omdat die de escalerende veiligheidssituatie in zijn land niet voldoende het hoofd weet te bieden. Iets eerder had Kabore al twee legerleiders voor hetzelfde de laan uitgestuurd. Aanleiding zijn hevige protesten in het land, nadat in november bij een aanval op een politiepost 49 militairen en agenten waren omgekomen en vier burgers waren gedood door islamitische militanten. De demonstranten eisen het vertrek van Kabore.

Een vuist maken tegen de jihadisten

De president staat onder grote druk om een vuist te maken tegen jihadistische groepen die gelieerd zijn aan Islamitische Staat en Al-Qaida, en die sinds 2016 erg actief zijn in Burkina Faso. In de laatste vijf jaar zijn al meer dan tweeduizend doden gevallen en meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Het land is in chaos vervallen.

Kabore trad in 2015 voor zijn eerste termijn als president aan. Veel inwoners van het land houden hem verantwoordelijk voor de incompetentie om de jihadistische opstand te bestrijden. Maar Kabore zelf weet de chaos deze week in een televisietoespraak aan de door hem ontslagen regering, die sinds 2019 het land leidt.

Voedingsbodem voor een staatsgreep

De speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in West-Afrika sprak zijn zorg uit dat de instabiele situatie in Burkina Faso een voedingsbodem is voor een staatsgreep, zoals die ook heeft plaatsgevonden dit jaar in Tsjaad en Mali, aldus persbureau Reuters.

Frankrijk, dat sinds 2013 met een interventiemacht van vijfduizend commando’s IS en Al-Qaida in de regio bestrijdt, kampt intussen met grote impopulariteit. In Mali, Niger en Burkina Faso wordt met regelmaat geprotesteerd tegen wat de lokale bevolking ziet als Franse postkoloniale inmenging. Tegelijkertijd zijn de legers van de drie landen te zwak om de islamitische terreurorganisaties te verslaan. Zonder Franse troepen in deze regio was de situatie nog veel slechter geweest.

