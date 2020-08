Loekasjenko zet oppositie verder onder druk

Na de demonstraties van zondag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, lijkt het regime de druk op de oppositie verder op te voeren. Maandagochtend werden twee prominente leiders van de democratische beweging gearresteerd. Olga Kovalkova en Sergej Dylevski werden door speciale eenheden van de politie opgepakt, zo meldt de oppositie. Kovalkova is lid van het team van oppositieleidster Tichanovskaja, die momenteel in Litouwen verblijft. Fabrieksarbeider Kovalkova ontpopte zich sinds de protesten naar aanleiding van de vervalste verkiezingen op 9 augustus tot stakingsleider.

Later op de dag bevestigden de autoriteiten de berichten over hun arrestatie. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de organisatie van illegale stakingen. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko dreigde al meermalen de coördinatieraad van de oppositie aan te pakken. Kovalkova en Dylevski zitten allebei in het bestuur van die raad, die tracht de dialoog met het regime aan te gaan.

Een ander lid van diezelfde coördinatieraad, de auteur en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj, werd maandag opgeroepen om zich te melden bij de autoriteiten voor ondervraging. Het Wit-Russische onderzoekscomité wil de 72-jarige schrijfster spreken over de totstandkoming van de coördinatieraad en het lopende criminele onderzoek naar het bestuursorgaan van de oppositie. Volgens de autoriteiten is de raad uit op het plegen van een staatsgreep.

De steun voor de potentaat brokkelt af

Het is al ruim twee weken onrustig in Wit-Rusland met massale demonstraties en stakingen bij staatsbedrijven. Ook zondag gingen mensen weer in groten getale de straat op. Volgens schattingen van onafhankelijke media waren er meer dan 200.000 mensen in Minsk op de been om het vertrek van Loekasjenko te eisen. Het ministerie van binnenlandse zaken schatte het aantal deelnemers een stuk lager in. Zij sprak van maximaal 20.000 demonstranten.

Op een bijeenkomst ter gelegenheid van het begin van het nieuwe schooljaar zei Loekasjenko tegen staatspersbureau Belta dat alle leraren die hem niet steunen, ontslagen moeten worden. De potentaat heeft herhaaldelijk werknemers in overheidsdienst gedreigd met ontslag als zij de protesten steunen. Desalniettemin brokkelt de steun voor Loekasjenko in de publieke sector gestaag af. De afgelopen tijd sloten niet alleen docenten, maar ook journalisten van de staatsmedia en leden van de veiligheidsdiensten zich aan bij de protesten.

