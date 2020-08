Loekasjenko viert zijn verjaardag met arrestaties en uitzettingen

De politie in de Wit-Russische hoofstad Minsk heeft zondag 125 mensen gearresteerd die meeliepen in een grote demonstratie tegen de jarige autocratische president Alexander Loekasjenko. Dat meldde het Wit-Russische ministerie van binnenlandse zaken, bericht het Russische persbureau RIA. Aan de mars deden tienduizenden betogers mee. Ze protesteerden tegen de omstreden herverkiezing van Loekasjenko drie weken geleden.

Omdat het bewind het centrale Onafhankelijkheidsplein door de oproerpolitie had laten afgrendelen, trokken veel demonstranten zwaaiend met rood-witte oppositievlaggen naar het presidentieel paleis. “Fijne verjaardag, jij rat!” zongen ze daar onder meer, omdat Loekasjenko zondag 66 jaar werd.

In Wit-Rusland wordt al sinds de verkiezingen van 9 augustus gedemonstreerd tegen de president, die het land sinds 26 jaar met ijzeren vuist regeert. Hij wordt ook wel ‘de laatste dictator van Europa’ genoemd. Officieel won Loekasjenko met 80 procent van de stemmen en veroverde hij een zesde termijn, maar de stembusgang verliep oneerlijk en de oppositie eist nieuwe, eerlijke verkiezingen.

De Europese Unie en de Verenigde Staten erkennen de verkiezingsuitslag ook niet en de EU heeft aangekondigd dat zij sancties gaat instellen tegen twintig Wit-Russen die verantwoordelijk worden gehouden voor geweld tegen demonstranten. Of Loekasjenko zelf daar ook toe behoort, is niet bekend.

Steun uit Rusland

Tegelijk krijgt de sterke man juist steun van president Vladimir Poetin van het grote buurland Rusland. De Russische president kondigde afgelopen week aan dat hij, als Loekasjenko daarom vraagt, Russische veiligheidstroepen naar Wit-Rusland zal sturen om de orde te herstellen. En zondag belde Poetin met zijn collega-autocraat om hem te feliciteren met zijn verjaardag.

In de hoop de protesten de kop in te drukken, voerde Loekasjenko dit weekend de druk op de media op door een aantal buitenlandse journalisten het land uit te zetten en de accreditatie van lokale verslaggevers van buitenlandse media in te trekken. Onder de getroffen journalisten zijn medewerkers van de Britse omroep BBC, de Duitse ARD en internationale persbureaus als Reuters en AP. Volgens Loekasjenko wakkeren zij de onrust aan. De media-organisaties tekenden protest aan tegen de maatregelen en de Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas riep de Wit-Russische ambassadeur in Berlijn op het matje. “Deze aanval op de persvrijheid is een nieuwe gevaarlijke stap naar meer onderdrukking in plaats van dialoog met de bevolking”, waarschuwde Maas.

In hoeverre de kneveling van de media effect zal hebben op de protesten, moet worden afgewacht. Want de betogers organiseren hun protesten vooral via digitale kanalen als de mobiele app Telegram, die te vergelijken is met WhatsApp. Ze kunnen middels deze online chatdienst in kleine of grote groepen anoniem versleutelde berichten naar elkaar sturen. Dit maakt het voor de autoriteiten moeilijk om deze communicatie in de gaten te houden.

