Lockdownlunches en illegale soirees: niet in elk land komt een minister met ‘sorry’ weg

Regels zijn er om gebroken te worden. Maar niet door ministers, en zeker niet in coronatijd. Toch bevindt minister Grapperhaus zich met zijn bruiloft afgelopen zomer – te veel gasten op een kluitje – in ‘goed gezelschap’.

Zo zal de Noorse minister-president waarschijnlijk nog vaak – met hoofdpijn – aan haar zestigste verjaardagsfeestje denken. Want voor Erna Solberg werd het vooral een gedenkwaardige dag vanwege de boete van 20.000 kronen die vorige week bij haar op de mat plofte. In een resort, ergens in de bergen had ze dertien gasten uitgenodigd voor haar etentje; drie meer dan volgens de Noorse coronaregels is toegestaan. De overtreding kwam aan het licht toen de omroep NRK aandacht aan het feestje besteedde. Daarna zette de politiechef onmiddellijk een onderzoek in gang. “Ook al geldt de wet voor iedereen, niet iedereen is gelijk voor de wet”, lichtte hij de boete cryptisch toe.

Solbergs echtgenoot die het feestje voor zijn vrouw geregeld had, werd namelijk niet op de bon geslingerd. De restauranteigenaar die net zo goed de regels had overtreden door het te grote gezelschap te ontvangen ging eveneens vrijuit. Solberg is nou eenmaal de leider van het land redeneerde de politiechef. Omdat zij voorop loopt bij het opleggen van de regels, moet zij die net zo enthousiast opvolgen.

Ministeriële uitglijders

Ook het Franse Openbaar Ministerie speurt op dit moment naar ministeriële uitglijders op coronafeestjes. Net als in Noorwegen is een tv-uitzending de aanleiding voor een onderzoek. De zender M6 gaf beelden – opgenomen met een verborgen camera – vrij waarop te zien is hoe rijke Fransen in Parijs aanschuiven bij exclusieve underground-etentjes. Terwijl de avondklok buiten vanaf zeven uur strak wordt nageleefd en restaurants al sinds oktober zijn gesloten, doen zij zich in ‘illegale restaurants’ tegoed aan champagne, kreeft en kaviaar.

En ja bij die soirees duiken ook weleens ministers op, verklapte een van de organisatoren, die later zei alleen maar een ‘grapje’ te hebben gemaakt. Mochten uit het onderzoek toch namen van ministers naar boven komen, dan kunnen zij net als iedere andere Fransman een boete verwachten dreigde minister van burgerschap Marlène Schiappa.

Japan

Uitgebreide dineetjes brachten vorige maand ook de Japanse minister Norihisa Tamura in verlegenheid. Maar liefst 23 medewerkers van zijn ministerie van gezondheid werden rond middernacht feestend gespot in de sjieke Ginza-wijk in Tokio. Niet alleen is het advies van de Japanse regering om etentjes beperkt te houden tot vier mensen, liefst uit de eigen bubble, maar moeten de restaurants ‘s avonds om negen uur de deuren sluiten.

Zijn ministerie zoekt de zaak tot de bodem uit, verzekerde Tamura en hoopt dat daarbij niet nog meer overtredingen zullen worden ontdekt. Namens zijn medewerkers die “het vertrouwen van het volk hebben beschaamd” bood hij zijn excuses aan.

Jordanië

Twee ministers in Jordanië kwamen onlangs niet met een publiekelijk ‘sorry’ weg. De minister van binnenlandse zaken en de minister van justitie van dat land konden hun biezen pakken toen ze met te veel mensen te dicht op elkaar bij een buffet in de hoofdstad waren gesignaleerd. Volgens de regering was het de enige mogelijke maatregel aangezien de politie de ‘gewone’ Jordaniërs met hoge boetes en arrestaties binnen probeert te houden om de verspreiding van het virus in te dammen.

De Hongaarse Europarlementariër Jozsef Szajer hield de eer aan zichzelf en stapte eind vorig jaar uit eigen beweging op nadat hij halfnaakt was betrapt op een seksfeest voor mannen boven een homobar in Brussel. Zijn vertrek had waarschijnlijk minder te maken met het schenden van de coronaregels dan met zijn politieke kleur. Szajer werkt al dertig jaar voor de Fidesz-partij – die bekendstaat om haar anti-lhbti-houding. Zijn poging om via de regenpijp het seksfeest te verlaten toen de politie binnenviel, mislukte jammerlijk.

Ongetwijfeld is de bovenstaande opsomming niet compleet. Want geldt in gewone tijden de regel dat een feest pas geslaagd is als de politie langs is geweest, tijdens een pandemie is dat toch eerder andersom.

Wat brengt het theater van de geopolitiek ons deze week? In ‘Wereldtoneel’ houdt de buitenlandredactie van Trouw het bij. Dit is de eerste aflevering, met vandaag: de diplomatieke ontvangst.