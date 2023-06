Ljoedmila en haar moeder hebben, op de vlucht voor het water, hun oude leven al vaarwel gezegd

Het verhaal van de provincie Cherson is een verhaal van een driedubbel trauma. In Velyka Oleksandrivka, een dorp in het noorden van de regio, ontmoette ik woensdagavond Ljoedmila Leonidivna en haar oude moeder. Zij werden dinsdagochtend geëvacueerd uit het dorp Tiahynka, dat aan de oever van de rivier de Dnjepr ligt. Nu zaten ze elk op hun eigen bed in het lokale ziekenhuis. De kleding die ze droegen op het moment van de damdoorbraak is nog hun enige bezit.

Maanden van beschieting

De twee hadden eerst negen maanden Russische bezetting doorstaan. Nadat de Oekraïners afgelopen november de Russen achter de rivier terugdrongen, begonnen maanden van beschietingen. Op maandag blies een Russisch bombardement de ramen uit hun huis. Haar moeder hield een hersenschudding over aan de klap en is sindsdien volledig doof. Dinsdagochtend ontwaakte Ljoedmila Leonidivna van het geluid van water dat tegen het huis klotste. De Kachovka-dam moest doorgebroken zijn, realiseerde ze zich onmiddellijk.

In een poging het dorp Tiahynka te bereiken, trok ik woensdagochtend vanuit de stad Mykolajiv richting het rampgebied. Voor me reed een kleine vrachtwagen van De Leeuw Kyiv. Deze stichting is opgericht door een groep Nederlandse ondernemers in Oekraïne. Sinds de invasie verlenen zij met lokale werknemers humanitaire hulp in alle uithoeken van het land.

Deze keer hadden hun mannen, Ilja en Andriy, hun auto volgeladen met waterflessen en waterfilters. In het overstromingsgebied is een tekort aan drinkwater, vertelden ze. Waterpompen functioneren niet meer, waterputten zijn volgelopen, en water koken op open vuur is niet mogelijk, want overal is het nat.

‘Het waterpeil zal voorlopig stijgen’

De wegen naar het rampgebied waren kurkdroog, smal en hobbelig — het stof woei op, en blies door de portierramen naar binnen. We namen hoger gelegen binnenweggetjes omdat de laaggelegen hoofdwegen onbegaanbaar zijn. Zo bleek in het riviertje de Inhoelets, die uitmondt in de Dnjepr, het water flink te zijn gestegen. De enige oversteek-mogelijkheid was een pontonbrug, die een brug verving die vorig jaar tijdens gevechten was opgeblazen. Het dek was onzichtbaar en de uitlaat protesteerde pruttelend tegen het hoge water. Een weg terug was er niet, zeiden de militairen: het waterpeil zal voorlopig stijgen.

Dus gingen we verder. Langs de weg lagen overal mijnen, die zijn gemarkeerd door de waarschuwingslintjes die aan de struiken hingen. Ver boven ons hoofd cirkelde een Oekraïens gevechtsvliegtuig rond, langzaam, alsof hij iets zocht. Op een gegeven moment daalde het toestel plotseling zuidwaarts: een suizend geluid klonk, even later gevolgd door een explosie: het vliegtuig bestookte de militaire posities van de Russen aan de overkant van de rivier. Toen we rookwolken zagen opstijgen aan de einder — resultaten van artilleriebeschietingen — wisten dat we het rampgebied naderden.

Mensen weigeren te vertrekken

Maar Tiahynka bereikten we niet. Te gevaarlijk, oordeelde de militair van de laatste controlepost voor het plaatsje. De mannen van De Leeuw Kyiv werden in escorte naar een hogergelegen plek in het dorp gebracht, waar ze hun spullen konden afleveren. Die werden met grote dankbaarheid in ontvangst genomen, zag ik later op de video’s die zij van de dorpelingen maakten. In het plaatsje wonen nog zo’n negentig kinderen, hoorde ik: veel mensen weigeren te vertrekken, in de hoop dat het water snel zakken zal.

Ljoedmila Leonidivna en haar moeder, die ik op de terugweg ontmoette, hebben hun huis en hun oude leven al vaarwel gezegd. De bezetting, de beschietingen, het water: het is hen te veel geworden. Er wordt goed voor hen gezorgd in het ziekenhuisje, en er is hen in Velyka Oleksandrivka een veilige plek beloofd. Ik wierp een blik op de verfrommelde kleding van de twee, keek in de doffe ogen van de oude vrouw, en vroeg me af of die twee een nieuw bestaan aan zouden kunnen.

