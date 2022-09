Liz Truss volgt Boris Johnson op als premier van het Verenigd Koninkrijk

Het premierschap leek Truss nauwelijks nog te kunnen ontgaan. In de laatste peiling van website ConservativeHome, half augustus, lag zij 32 procentpunten voor op uitdager Rishi Sunak: 60 tegen 28 procent. De rest twijfelde nog. Ze won maandag met 58 procent van de stemmen van Rishi Sunak, de enige nog overgebleven andere kandidaat.

Truss versloeg de afgelopen weken een handvol andere kandidaten. Oud-minister van defensie Penny Mordaunt moest half juli als laatste afhaken in de race.

Impopulair

De Conservatieve Partij staat niet te springen om het voorzitterschap van de partij – en daarmee het premierschap – aan Truss te geven. Een meerderheid van de Conservatieve parlementsfractie heeft zich nooit echt een fan van haar getoond. Haar draagvlak binnen de fractie is uitzonderlijk dun. Niet ideaal in crisistijd.

De 47-jarige Truss staat direct voor een grote uitdaging vanwege de zware economische situatie in het land. De inflatie is er het hoogst van West-Europa en veel Britten hebben last van de stijgende prijzen van energie en levensmiddelen. Truss heeft aangekondigd snel met een nieuw economisch plan te komen om de problemen aan te pakken. Truss wil de belastingverhogingen terugdraaien, een plan dat op kritiek kwam te staan van economen. omdat het juist de toch al torenhoge inflatie zou aanwakkeren.

Paul Whiteley, hoogleraar politicologie, zei eerder in Trouw te denken dat dat Truss zal proberen de politieke aandacht af te leiden door snel andere zaken te agenderen, zodat zij ongemerkt op haar belastingbeloftes kan terugkomen. Ze heeft bewezen erg bedreven te zijn in zulke politieke manoeuvres. Zo stemde zij in 2016 tegen de brexit, maar presenteert zij zich nu als keiharde brexiteer. “En als student in Oxford sprak zij zich zelfs, nog als lid van oppositiepartij Liberale Democraten, uit voor afschaffing van de monarchie.” Daarover heeft ze het binnen de koningsgezinde Conservatieve Partij nu liever niet meer.

Heimwee naar Johnson

Een kleine meerderheid van de Conservatieve partijleden gaf bovendien aan dat het een vergissing was geweest om Johnson tot aftreden te dwingen. Twee maanden eerder, toen de premier zijn vertrek met tegenzin aankondigde, vond nog slechts een derde dat een slecht idee. De heimwee naar Johnson lijkt dus al op gang te zijn gekomen, nog voordat hij goed en wel vertrokken is.

Johnson dient naar verwachting dinsdag zijn ontslag in bij koningin Elizabeth, waarna het staatshoofd Truss zal ontvangen. Dit gebeurt vanwege de gezondheid van de koningin niet op Buckingham Palace, maar in het Schotse Balmoral Castle. Truss wordt de derde vrouwelijke premier van het VK, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

Truss woonde een groot deel van haar jeugd in de Noord-Engelse stad Leeds. Ze ging er eind jaren tachtig en begin jaren negentig naar een middelbare overheidsschool, zoals ze vaak vertelt. Ze voedt namelijk graag het beeld dat ze, ondanks haar geboorte én latere studie in het elitaire Oxford, heus een doodnormale Brit is. Iemand die de problemen van doorsnee-Britten goed begrijpt.

