Liz Truss is favoriet voor het premierschap, maar veel Tories hebben nu al heimwee naar Boris Johnson

Na twee maanden van politieke verlamming is het maandag zover: Liz Truss of Rishi Sunak zal iets na het middaguur worden uitgeroepen tot de nieuwe leider van de Conservatieve Partij. Een dag later volgt de winnaar Boris Johnson ook op als premier van Verenigd Koninkrijk. Dan kan er eindelijk serieus werk worden gemaakt van het bestrijden van de diepe economische crisis in het land: een nog hogere inflatie dan in Nederland en een voorspelde recessie van langer dan een jaar.

Wie het ook wordt, een makkelijke start zal het niet zijn. Temeer omdat Truss noch Sunak overweldigende steun geniet binnen de verdeelde Britse regeringspartij. De campagne om het partijleiderschap was hard. Bij tijd en wijle zelfs onder de gordel. Het heeft de interne polarisatie gevoed. Zo verkondigde een vertrouweling van Sunak dat de economische voorstellen van Truss ‘een electorale zelfmoordbrief’ vormden. Kamp-Truss stelde op zijn beurt dat Sunak ‘Truss alleen maar aan het aanvallen’ was, als een in paniek geraakte ‘gewonde hermelijn’.

Heimwee naar Johnson

Daar komt nog bij dat een peiling half augustus liet zien dat zowel Truss als Sunak zou hebben verloren van vertrekkend premier Boris Johnson indien die had mogen meedoen aan de leiderschapsstrijd. Opiniepeiler YouGov concludeerde dat Johnson in dat hypothetische geval 46 procent van de stemmen zou hebben gekregen van de circa 180.000 partijleden. Truss was uitgekomen op maar 24 procent. Sunak op 23 procent. Peilingen van concurrent Opinium toonden een vergelijkbare trend.

Een kleine meerderheid van de Conservatieve partijleden gaf bovendien aan dat het een vergissing was geweest om Johnson tot aftreden te dwingen. Twee maanden eerder, toen de premier zijn vertrek met tegenzin aankondigde, vond nog slechts een derde dat een slecht idee. De heimwee naar Johnson lijkt dus al op gang te zijn gekomen nog voordat hij goed en wel vertrokken is.

Toch zegt het maar weinig over de algemene stemming in het land. Doordat de Conservatieve Partij een meerderheid heeft in het parlement en zelf besloot dat Johnson het veld moest ruimen, waren er geen nationale verkiezingen nodig om een nieuwe premier te kiezen. Dat bleef een interne partijaangelegenheid. En Conservatieve partijleden maken nog geen half procent van het Britse electoraat uit. Ze zijn doorgaans ouder dan de gemiddelde kiezer, vaker wit, vaker man en veelal conservatiever en meer economisch neoliberaal in hun denkbeelden.

Draagvlak binnen de fractie

Maar als Truss wint – en zij is de favoriet – heeft zij wel het probleem dat ook een meerderheid van de Conservatieve parlementsfractie zich nooit echt fan van haar heeft getoond. Voordat de keuze tussen haar en Sunak aan de partijleden werd voorgelegd, stemden de parlementariërs over de vraag welke twee kandidaten daarvoor in aanmerking moesten komen. Sunak won. Van de 357 Conservatieve parlementsleden stemden zo’n 200 op een andere kandidaat dan Truss. Het maakt haar draagvlak binnen de fractie, mocht ze maandag winnen, uitzonderlijk dun. Niet ideaal in crisistijd.

Sunak lijkt de ledenstemming vooral te zullen verliezen vanwege zijn aanvankelijke weigering beloftes te doen over belastingverlagingen. Ook zijn agressieve debatteerstijl hielp niet. Hij werd beschuldigd van mansplaining tijdens debatten met Truss: het op neerbuigende manier aan haar als vrouw uitleggen hoe de zaken werken. Dat Truss zich juist presenteerde als criticus van de ‘woke cultuur’ waarvan die term onderdeel is, maakte weinig uit. En het feit dat veel mensen Sunak zien als het brein achter de val van Johnson speelde hem eveneens parten.

Boris Johnson kan als spreker flink gaan cashen

Overigens bestaat de kans dat Johnson wel lid blijft van de parlementsfractie. Al kan hij ook daarvan nog worden uitgesloten, indien uit nu lopend onderzoek blijkt dat hij als premier het parlement heeft misleid. Maar hoe dan ook zal hij zich naar verwachting hoogstens parttime op zijn functie als parlementariër richten en eerst vooral veel geld buiten de politiek willen verdienen. Een lucratieve boekdeal is op handen. En als spreker kan hij flink cashen.

Niemand sluit echter met zekerheid uit dat hij ooit een poging zal doen om terug te keren als premier. Een aanzienlijke groep Conservatieve partijleden kan niet wachten. Zij voerden de afgelopen twee maanden campagne om hem zelfs nu alweer terug te krijgen in de race, onder de slogan: Bring Back Boris. De poging was tevergeefs. Al verzamelden ze duizenden ledenhandtekeningen.

Volgens Alex Story, voormalig olympisch roeier en nu een rechtse politiek commentator, zal de huidige leiderschapswissel tot ‘electorale vernietiging’ van de Conservatieve Partij leiden. In een opiniestuk op de website van de Conservative Post, die de Bring Back Boris campagne aanvuurde, concludeerde hij recent: “Is Johnson perfect? Nee. Maar wij ook niet. Is hij geliefd? Ja, meer dan de huidige kanshebbers voor het partijleiderschap. Dat weten we. Dat weet de top van de Conservatieve Partij ook. Dus waarom zouden we dan doorgaan met deze vorm van onvergeeflijke zelfbeschadiging?”

