Coronavirus in het buitenland

Live - Dodental Italië schiet verder omhoog: nu 793 mensen op één dag overleden

De straten van Catania blijven leeg. Alleen een Italiaanse vlag geeft licht. Beeld REUTERS

Steeds meer landen sluiten hun grenzen en gaan over tot een vorm van ‘lockdown’ om de crisis het hoofd te bieden. In dit liveblog houden we de ontwikkelingen buiten Nederland bij. Download de gratis app van Trouw en krijg als eerste een bericht bij belangrijke updates. Lees hier het liveblog van vrijdag terug.