Litouwen krijgt de toorn van Peking over zich heen na opening Taiwanese ‘ambassade’

Taiwan heeft de facto een ambassade in Litouwen, waarmee de kleine Baltische staat een diplomatieke rel ontketent met grootmacht China. Die beschouwt Taiwan als eigen grondgebied. De vestiging in Vilnius is de eerste Taiwanese vertegenwoordiging in Europa die de naam van Taiwan draagt. Andere Europese landen, waaronder Nederland, verwelkomen wel vertegenwoordigende instanties van Taiwan, maar die dragen de naam de hoofdstad van het eiland, Taipei. In totaal onderhouden slechts vijftien landen formele diplomatieke banden met Taiwan.

‘Een schandelijke daad’

De opening van de vestiging in Vilnius, die al in juli was aangekondigd maar pas deze week plaatsvond, roept een scherpe reactie van China op. De Aziatische grootmacht noemt de zet van Litouwen een ‘schandelijke daad’ en stelt dat elke poging om Taiwanese onafhankelijkheid na te streven ‘gedoemd is om te mislukken’.

‘We eisen dat Litouwen haar verkeerde beslissing onmiddellijk corrigeert’, zo voegt het Chinese ministerie van buitenlandse zaken eraan toe in een verklaring. ‘Litouwen is verantwoordelijk voor alle consequenties die hieruit voortvloeien.’ Ook trekt China zijn eigen ambassadeur uit Litouwen terug en eist dat Litouwen hetzelfde doet met zijn ambassadeur in Peking. Dat is inmiddels ook gebeurd.

Eric Huang, de kersverse vertegenwoordiger van Taiwan in Litouwen, is daarentegen dolgelukkig. ‘We zijn erg blij dat we de kans hebben om de betrekkingen tussen Taiwan en Litouwen te promoten.’ Over de betekenis van het gebruik van de naam Taiwan, zegt hij dat dit ‘natuurlijk zeer betekenisvol’ is.

Hij wil vooral de focus leggen op het aanhalen van de banden tussen de twee landen. ‘Als vertegenwoordiger van mijn land richt ik me op het bevorderen van een inhoudelijk relatie.’ Tot woede van China heeft Litouwen ook aangekondigd een eigen Representative Office in Taipei te openen, hoewel het nog niet bekend is wanneer dit zal gebeuren.

Liefde gaat door de maag

De opening van de Taiwan Representative Office was niet het eerste teken van de warme banden tussen Litouwen en Taiwan. In juni stuurde Litouwen twintigduizend vaccins naar het eiland dat kampte met een tekort aan vaccins. De Taiwanese voedselfabrikant IMEI reageerde hier hartelijk op door ‘puffs’, krokante snacks met een vulling van gecondenseerde melk, naar Litouwen te sturen als teken van dank

Maar liefst 21.600 dozen met het opschrift ‘Dankjewel, Litouwen!’ werden gratis verscheept en uitgedeeld. Sommige Taiwanezen gaven op internet aan om Litouwen na de pandemie te bezoeken en anderen begonnen spontaan Litouwse specialiteiten te kopen. Hierdoor moest RUTA Taiwan, een bedrijf dat Litouwse chocola verkoopt, zijn online bestellingen tijdelijk stilleggen door de onverwachte grote vraag naar Litouwse lekkernijen.

Litouwen is niet het enige Oost-Europese land dat Taiwan steeds openlijker steunt. Vorige maand bezocht een delegatie van Taiwanese functionarissen ook Slowakije en Tsjechië, tot grote ergernis van Peking.

Lees ook:

China en de VS begroeten elkaar als vrienden, maar draaien als boksers om elkaar heen

De Chinese leider Xi en de Amerikaanse president Biden hebben urenlang overlegd. Dat lijkt een goed teken, maar zijn ze ook nader tot elkaar gekomen?