Litouwen draait de Russische gaskraan dicht, kan Europa volgen?

De gruwelijke beelden van geëxecuteerde burgers in de Oekraïense plaats Boetsja hebben de druk op Europese landen verder opgevoerd om sancties aan Rusland op te leggen die kort geleden nog ondenkbaar waren, zoals een boycot van Russische energie. Niet dat daarover vandaag of morgen een besluit valt te verwachten, maar de discussie is aan het kantelen. EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell heeft maandagmorgen laten weten dat verdere sancties ‘urgent’ in voorbereiding zijn. Mogelijk last hij deze week een extra bijeenkomst in van de EU-ministers van buitenlandse zaken.

Vanuit Duitsland, een van de grootste tegenstribbelaars bij een mogelijke energieboycot vanwege de grote afhankelijkheid, komen wisselende geluiden. Defensieminister Christine Lambrecht zei zondag dat de EU serieus moet nadenken over het stopzetten van de Russische gasimport. Maar haar collega-minister van economie, Robert Habeck, tekende daarbij aan dat zo’n boycot niet snel in te voeren is en op dit moment de EU meer schade zal berokkenen dan Rusland. Het hoofd van de koepelorganisatie van Duitse banken, Christian Sewing, waarschuwde dat de Duitse economie in een diepe recessie zal belanden als de gas- en oliekraan vanuit Rusland wordt dichtgedraaid.

Litouwen draait de Russische gaskraan dicht

Litouwen maakte afgelopen weekeinde bekend dat het zelf alvast de Russische gaskraan volledig heeft dichtgedraaid, als eerste EU-land. Het buurland van Rusland heeft die gasimport de afgelopen jaren al in snel tempo afgebouwd, onder meer dankzij een offshore-terminal voor LNG (vloeibaar gas) uit andere landen. Vorig jaar was nog 26 procent van de Litouwse gasimport afkomstig uit Rusland.

De twee andere Baltische landen, Estland en Letland, zouden sinds 2 april ook al geen gas meer afnemen van Rusland, aldus de beheerder van de Letse gasvoorraden.

In Nederland heeft premier Rutte een EU-boycot van Russische energie tot nu toe weinig waarschijnlijk geacht. Over de strenge sancties die tot nu toe zijn genomen, is relatief snel unanieme overeenstemming bereikt. “We komen langzamerhand in de hoek van gas, olie en havens, waar het echt een heel zorgvuldige afweging vraagt”, zei Rutte ruim een week geleden nog in de Tweede Kamer.

Klimaatminister Rob Jetten (D66) noemde de Litouwse beslissing zondag een ‘belangrijk signaal’ aan de rest van de EU. Volgens Jetten zou ook Nederland ‘vrij snel’ van het Russische gas af kunnen, maar voor andere landen ligt dat anders. Behalve Duitsland zijn ook Oostenrijk en Hongarije sterk afhankelijk van het Russische gas. Jetten wees op het belang van een eensgezind EU-optreden.

Stijgende energieprijzen en inflatie

Veel EU-burgers gaan al gebukt onder een torenhoge inflatie, inclusief de sterk gestegen energieprijzen. De vraag is dan ook of er voldoende draagvlak is voor een extra druk op die prijzen als gevolg van een energieboycot. Een van de mogelijke scenario’s is dat er wel een boycot komt van olie en kolen uit Rusland, maar dat het gas voorlopig nog mag blijven komen.

Na de gruwelbeelden uit Boetsja vraagt de Oekraïense president Volodimir Zelenski, nog luider dan eerder, dat de EU de maximale strafmaatregelen tegen Rusland treft: een volledige energieboycot, sluiting van alle Europese havens voor Russische vrachtschepen en de afkoppeling van alle Russische banken van het mondiale Swift-systeem. Nu zijn nog een paar banken uitgezonderd van die sanctie, omdat zij de westerse betalingen voor de energieleveranties binnenkrijgen.

Lees ook:

De VS kan olie en gas uit Rusland boycotten, voor Europa is dat een ander verhaal

President Biden wil met een boycot een ‘zware slag’ toebrengen aan Poetin. De EU hoopt in 2030 geheel vrij te zijn van Russisch gas.

Hoe afhankelijk zijn we van Rusland, Europa’s grootste leverancier van gas en olie?

De EU wil snel minder afhankelijk worden van Russisch gas. De VS staken de invoer van olie uit Rusland. Kan Europa dat ook doen? Hoe afhankelijk zijn we van Rusland?