Literair Parijs schaamt zich plots voor de schrijver die trots jonge meisjes en jongens veroverde

In Frankrijk trekt de ene na de andere bewonderaar van schrijver Gabriel Matzneff de handen van de literator af. Aanleiding zijn de onthullingen van Vanessa Springora, die als veertienjarig meisje door hem werd misbruikt.

Vanessa Springora was dertien toen haar moeder, werkzaam bij een uitgeverij, haar voorstelde aan schrijver Gabriel Matzneff. De literator, op dat moment vijftig, maakte onmiddellijk werk van het meisje. Springora was nog maar net veertien toen ze zijn minnares werd. “Ik dacht dat ik uitverkoren was”, schrijft Springora (47) in haar geruchtmakende boek ‘Le Consentement’ (Instemming). Haar vader was vertrokken en ze kwam liefde en aandacht te kort. Dat Matzneff haar ophaalde van school en zij even later zijn geslachtsdeel in haar mond had terwijl klasgenoten thuis hun vieruurtje aten, vond zij niet vreemd. Zij was een rebelse puber en nam weinig van anderen aan. Ook niet van haar moeder, die Matzneff een pedofiel noemde. Springora zag zichzelf niet als kind, en dus was hij volgens haar geen pedofiel.

Haar moeder liet het er bij. Ze nodigde de dandyeske literator zelfs thuis uit. Een gynaecoloog bleek bereid Sprin­gora’s maagdenvlies, dat weerstand bood, te verwijderen. Kortom: niemand deed iets om aan de toestand een eind te maken. “Mijn moeder”, vertelde Springora aan radiozender France Info, “leefde geheel overeenkomstig de geest van de jaren zeventig: verbieden was verboden”.

Jubelend verslag van een reis naar de Filippijnen

De norm was per definitie onderdrukkend: een ideaal klimaat voor de schrijver en al zijn ‘veroveringen en ontmoetingen’, zoals Matzneff ze noemde in zijn boeken. Zo schreef hij dat hij seks had met jongens van acht tot twaalf jaar en deed hij jubelend verslag van een reis naar de Filippijnen. In 1990 mocht hij in boekenprogramma ‘Apostrophes’ vertellen dat hij ‘nu eenmaal veel succes had bij de jeugd’ en niet hield van ‘verzuurde, hysterische vrouwen’. De Canadese schrijfster Denise Bombardier was de enige die hem van repliek diende. Na de uitzending namen de critici niet hem, maar Bombardier onder vuur.

Nog in 2013 kreeg Matzneff de prestigieuze Prix Renaudot voor het beste non-fictieboek. Nu maakt de ene na de andere van zijn beschermheren zijn excuses. “Het waren andere tijden”, zo klinkt het steeds. Wie indruk wilde maken als avant-gardist, beweerde dat de seksualiteit van kinderen bevrijd moest worden van het juk van de burgerlijke moraal.

Toch schiet de tijdgeest tekort als verklaring voor de inschattingsfout van zovelen. Want buiten zekere elitaire kringen was pedofilie nooit geaccepteerd. Voor gewone mensen was, en is, het een misdaad die moet worden bestraft. Misschien dat dit in het geval van Matzneff alsnog gebeurt: het OM is een vooronderzoek begonnen.

