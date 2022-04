‘Liquideer de Oekraïense elite’, dat is de toon van de Russische media

De stad Marioepol is verwoest, daarover zijn Russische en westerse media het wel eens. Maar volgens Russische media is dat het werk van Oekraïense nazi’s, die burgers als menselijk schild tegen hun Russische bevrijders gebruiken. TV-programma De tijd zal het leren toonde onlangs dronebeelden van de kapotgeschoten woonwijken. Ook de kathedraal verscheen. Dat die nog overeind staat, zo mijmerde de commentator, is een hoopvol teken: ‘God is met ons’.

Oekraïners vuren clusterbommen af op kinderen, ze beschouwen Russen niet als mensen, Oekraïense dokters roepen op Russische krijgsgevangenen te castreren, Oekraïense nazi’s steken kinderen de ogen uit omwille van hun etniciteit, beweerde Margarita Simonjan, hoofdredacteur van de zender RT, op 26 maart.

Ook Russen krijgen de bekende beelden voorgeschoteld van Boetsja, waar Russische militairen volgens westerse journalisten honderden burgers hebben omgebracht. Maar het Russische publiek hoort dat die doden – of ‘slecht opgeleide acteurs’, volgens sommige berichten – daar waren neergelegd. Vermoedelijk door Britse agenten, ‘om een mooi plaatje te creëren voor het necrofiele westerse bewustzijn’, aldus commentator Gevorg Mirzayan.

De Russische troepen waren toen allang weg, heet het – hoewel satellietbeelden (gepubliceerd door The New York Times) tonen dat de lichamen er juist al pal na hun bezetting kwamen te liggen. Olesja Loseva legde in haar praatshow uit waarom Oekraïne, op Amerikaanse instigatie, juist Boetsja had uitgekozen voor deze macabere mediashow. ‘Boetsja’ klinkt als het Engelse ‘butcher’ (slager), en de Amerikaanse president Biden heeft president Poetin ook een slager genoemd dus, euhm ja, vandaar.

In de Oekraïense stad Boetsja liggen verschillende lichamen op straat. Beeld AFP

Het vaderland verdedigen

Waarom zijn onze soldaten daar? Om twee redenen, zo spelt legerkrant Krasnaja Zvezda (Rode Ster), dinsdag nog eens uit. Ze verdedigen Rusland tegen een vijandelijke aanval. ‘Onverschrokken strijders, die op verschillende momenten in de geschiedenis hebben voorkomen dat vijanden het vaderland onderwierpen’, zo omschrijft de krant de soldaten en hun historische missie. Anno 2021 dragen de militairen een ‘speciale verantwoordelijkheid op hun schouders’. Zij “verdedigen burgers en reinigen Oekraïne van de neonazistische vijand die ons broederland decennialang bezet heeft gehouden.”

Tegengeluiden ontbreken, de boodschap op nieuwssites, tv en in kranten is een eindeloze herhaling van de geloofsbelijdenis die ook al zat in de rede van president Poetin aan de vooravond van de invasie. Poetin legde ook uit dat Oekraïne geen bestaansrecht heeft. ‘Denazificatie’ leek bij Poetin te betekenen: vervanging van de regering van president Zelenski. Inmiddels lijkt het erop dat het Kremlin inziet dat dat niet haalbaar is.

‘Niet levensvatbaar’

Daar denkt commentator Timofei Sergeitsev anders over. “Zoals de geschiedenis heeft aangetoond is Oekraïne niet levensvatbaar als een nationale staat, en pogingen om die te ‘bouwen’ leiden logischerwijze tot nazisme”, schreef hij op 3 april voor het staats-persagentschap RIA.

Hij verwijst naar de Oekraïense nationalistische leider Stepan Bandera, die collaboreerde met Nazi-Duitsland, en stelt het bewind van (de overigens Joodse) Zelenski daarmee op één lijn. “De Banderistische elite moet worden geliquideerd, hen heropvoeden is onmogelijk”, betoogt Sergeitsev. De ‘aanzienlijke’ hoeveelheid mensen die ‘actief en passief’ het nazistische leiderschap hebben gesteund noemt hij een ‘sociaal moeras’, dat de ‘ontberingen van de oorlog’ maar moet ondergaan als ‘boetedoening’.

Een staat met de naam Oekraïne kan niet, vindt hij. “De naam Oekraïne kan niet in stand worden gehouden als titel van een geheel gedenazificeerde staatsformatie op het grondgebied dat is bevrijd van het naziregime.”

Ontmenselijken

Sergeitsev is niet beroemd, maar wel een regelmatige gast in praatshows. Zijn vertoog mag ook in Russisch verband rabiaat heten. Maar het past wel in de neiging om Oekraïners collectief te ontmenselijken: allemaal nazi’s. De Russische filosoof Gregory Judin legt op Twitter een verband met de Russische misdaden. Geconfronteerd met het massale verzet, trekken soldaten de conclusie: “Oekraïners blijken ten diepste geïnfecteerd te zijn door het nazisme.”

De populaire tv-commentator Vladimir Solovjov begrijpt dan ook niet waarom Rusland onderhandelt met het Oekraïense leiderschap. “Ieder gesprek met nazi’s zonder dat je hun je schoen op de keel hebt gezet wordt gezien als zwakte. We moeten niet de hand schudden van dat tuig. We moeten helemaal niet met ze praten.”

