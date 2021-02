Liquidatie van Iraanse atoomgeleerde ‘gebeurde met een samengesteld wapen van 1000 kilo’

Het leest als een ouderwets jongensboek: een samengesteld wapen van wel 1000 kilo wordt in een periode van een paar maanden door een groep geheim agenten in kleine stukjes de grens over gesmokkeld. Eenmaal compleet, wordt het in elkaar gezet en gebruikt om de belangrijkste nucleaire wetenschapper van de vijand uit te schakelen.

Toch is het zo gegaan, volgens de Britse krant The Jewish Chronicle. Het weekblad zegt met bronnen binnen de Israëlische veiligheidsdiensten gesproken te hebben, die vertellen hoe het de Mossad – de Israëlische geheime dienst – is gelukt om de Iraanse atoomgeleerde Mohsen Fakhrizadeh afgelopen november te liquideren. De wetenschapper was onderweg met zijn vrouw en meerdere beveiligers, iets buiten de Iraanse hoofdstad Teheran, toen zijn auto onder vuur werd genomen. Fakhrizadeh werd door meerdere kogels geraakt, en bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Hoewel Israël destijds de aanslag niet officieel opeiste, deed het ook geen moeite om betrokkenheid te ontkennen. Zo liet een anonieme Israëlische functionaris destijds aan The New York Times weten dat het atoomprogramma van Iran zo’n bedreiging vormde dat ‘de wereld Israël zou moeten bedanken’ voor het liquideren van Fakhrizadeh. Met deze moordaanslag werd volgens hem de belangrijkste atoomgeleerde van het land – en hiermee ook een schat aan nucleaire kennis – uitgeschakeld. Dit zou Irans ontwikkeling van een nucleair wapen weer wat vertraagd hebben.

Zelfvernietigend wapen

Volgens de bronnen waarmee The Jewish Chronicle sprak is Fakhrizadeh zeker acht maanden lang in de gaten gehouden door een team van circa twintig geheim agenten dat bestond uit zowel Israëliërs als Iraanse dissidenten. In die acht maanden werden de verschillende onderdelen van een geweer, dat op afstand bestuurd kon worden, Iran binnen gesmokkeld. Aan het wapen zat ook een bom vast, die tot ontploffing zou worden gebracht nadat het geweer zijn werk had gedaan, om zo al het bewijs uit te wissen.

Het hele gevaarte werd vervolgens ingeladen in een Nissan pick-uptruck, die aan de zijkant van een weg geparkeerd werd waar Fakhrizadeh vaker langsreed. Toen de auto van de geleerde langs de geparkeerde Nissan reed, geheel volgens plan, schoot het wapen gericht op Fakhrizadeh en werd daarna met de bom opgeblazen. Vervolgens vluchtten de Mossad-agenten – die de aanslag van een afstand in de gaten hielden – terug naar Israël.

Sterke vermoedens

Het rapport van de Britse krant is niet officieel bevestigd door Israël, maar het komt in grote lijnen overeen met Irans versie van de gebeurtenissen. Iraanse media meldden destijds dat Fakhrizadeh werd omgebracht met een wapen dat opgesteld was in een pick-uptruck en op afstand bestuurbaar was. En de Iraanse minister van buitenlandse zaken Javad Zarif liet na de liquidatie meteen weten dat er ‘sterke vermoedens waren van een Israëlische rol’ in de moordaanslag. Iran heeft nog niet gereageerd op het verslag van The Jewish Chronicle.

