Linkse politici in Israël kijken liever weg van #MeToo-beschuldigingen over boegbeeld Shimon Peres

Tweemaal is ze aangerand door oud-premier en -president Shimon Peres. Dat vertelde de voormalig Israëlisch consul van New York en oud-Kamerlid voor de Arbeiderspartij Colette Avital in een interview met de Israëlische krant Haaretz.

Het is een onthulling over een van Israëls linkse politieke boegbeelden waar veel linkse politici liever geen aandacht aan lijken te willen besteden. Sommigen hekelen überhaupt het feit dat Avital haar verhaal heeft gedeeld.

Beide aanrandingen vonden volgens de oud-diplomate plaats in de jaren tachtig. De eerste keer was in Parijs, toen ze werkzaam was bij de Israëlische ambassade. Peres was op bezoek, en nodigde haar uit om te ontbijten in zijn hotel. Toen ze aankwam, werd haar verteld dat het ontbijt wegens veiligheidsredenen in de kamer van Peres zou plaatsvinden.

Hij opende de deur in zijn pyjama, vertelt Avital in het Haaretz-interview, en duwde haar richting het bed, maar ze sloeg hem weg en vluchtte de kamer uit. De tweede keer was in het kantoor van Peres, toen hij net premier was. Hij drukte haar tegen een muur en probeerde haar te zoenen, maar ze wist hem van zich af te duwen.

Linkse politici zijn ‘verschrikkelijk teleurgesteld’ in Avital

De laatste jaren is er wereldwijd veel aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen, ook op de werkvloer, maar Avital kan op weinig steun rekenen van haar oud-collega’s. Zo laat Anat Maor, die elf jaar in het parlement zat voor de linkse partij Meretz, weten dat zij en andere politici aan de linkerflank ‘verschrikkelijk teleurgesteld zijn’ in Avital, zo schrijft ze in een boze brief.

Haar aantijgingen tegen Peres zouden de rechtse partijen van politieke munitie kunnen voorzien, luidt de kritiek. In Israëls politieke geschiedenis zijn het voornamelijk rechtse politici geweest die beschuldigd en veroordeeld zijn voor seksueel geweld; nu zouden zij met het verhaal van Avital de bal kunnen terugkaatsen naar links.

Ook wordt haar verweten dat ze pas met haar beschuldigingen komt nu Peres dood is – hij overleed in 2016. In een reactie zegt Avital dat ze helemaal niet van plan was met haar verhaal naar buiten te treden, maar toen er tijdens het interview direct naar werd gevraagd wilde ze niet liegen.

Vrouwen wilden niet alleen in de kamer gelaten worden met hem

Ondanks alle kritiek heeft ze ook enige bijval gekregen. Gideon Levy, een oud-adviseur van Peres, bevestigde vorige week in een interview dat hij destijds veel vrouwen kende die ‘niet alleen in een kamer gelaten wilden worden’ met Peres.

Inmiddels is er een tweede vrouw naar voren gekomen met een soortgelijk verhaal. Tegen de nieuwszender Channel 12 vertelde ze deze week hoe Peres haar meerdere keren heeft aangerand toen ze werkzaam was als hooggeplaatst administratief medewerker tijdens zijn presidentschap.

Lees ook:

Shimon Peres, de havik die zich ontpopte als vredesduif

Shimon Peres heeft er nooit genoeg van kunnen krijgen, van ‘geschiedenis’ schrijven. Hij slikte er vernederende verkiezingsnederlagen voor, wisselde meerdere malen van partij en leefde als president gescheiden van zijn vrouw, die nooit ‘vrouw van’ had willen spelen.