Linkse oppositie maakt zich kwaad over ‘nationalistische propaganda’

Linkse politici noemen een tv-serie over de geschiedenis van Vlaanderen chauvinistische symboolpolitiek en verspilling van overheidsgeld.

Nog voordat tijdreiziger Tom Waes met groene kaplaarzen in Belgisch Limburg staat te vertellen over de ‘straffe verhalen’ die zich daar 38.000 jaar geleden afspeelden, is de ophef al groot. De productie van Het Verhaal van Vlaanderen, een tiendelige geschiedenisserie gebaseerd op een format dat eerder in Denemarken en Nederland werd gebruikt, kreeg ruim twee miljoen euro subsidie van de Vlaamse regering, blijkt uit cijfers die de krant De Standaard publiceerde. En daar is de linkse oppositie niet blij mee.

Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout hekelt het enerzijds besparen op kinderopvang en ouderenzorg en anderzijds ‘geld strooien naar projectjes die je wel belangrijk vindt’, schrijft hij op Twitter. Hannelore Goeman, fractieleider van het sociaaldemocratische Vooruit, maakt zich kwaad over de ‘nationalistische propaganda’. “Je kunt niet zomaar elk jaar projectsubsidies toestoppen aan je eigen symboolpolitiek en dan in het parlement komen vertellen dat er geen geld is voor wat er echt toe doet”, zei ze in Het Nieuwsblad, waarmee ze doelt op het tekort aan geld voor kinderbegeleiding en schoolmaaltijden.

De serie wakkerde een langlopende discussie aan. In navolging van Nederland ontwikkelt Vlaanderen een Vlaamse canon. In het regeerakkoord nemen coalitiepartijen N-VA, CD&V en Open VLD zich voor om een lijst ankerpunten op te laten stellen uit de Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen. Critici wijzen op het gevaar van politieke manipulatie en vrezen dat de Vlaamse canon een politiek instrument wordt.

Kiezersbedrog

De Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vindt de promotie van de Vlaamse identiteit ‘niet meer dan logisch’, zei hij onlangs tegen De Standaard. “De N-VA is de grootste partij in deze regio en de versterking van de identiteit staat in ons programma. Dan is het toch niet meer dan logisch dat de regering zoiets implementeert? We zouden anders kiezersbedrog plegen.” Als voorbeeld noemt hij een virtueel museum dat dit voorjaar klaar zal zijn, en hij verwijst ook naar Het Verhaal van Vlaanderen.

De makers van de geschiedenisreeks benadrukken de redactionele onafhankelijkheid: de inhoud staat los van de voornemens uit het regeerakkoord. Creatief directeur Raf Uten betreurt de controverse maar blijft optimistisch. Hij is er zeker van dat “de kwaliteit van de reeks zal blijven hangen”, zei hij tegen dagblad De Morgen.

Vooralsnog lijkt hij gelijk te krijgen. Ruim 1 miljoen mensen zagen hoe Tom Waes in de eerste aflevering over de prehistorie op zoek gaat naar vuurstenen en tegenover een paleontoloog zijn verbazing uit over het enorme skelet van een mammoet. Recensenten zijn veelal lovend en waarderen de re-enactments, door acteurs uitgebeelde taferelen uit het verleden. Ook historici prijzen de realistische sfeerbeelden en de gedegen research. Dat Tom Waes al na twintig minuten “heel even over de taalgrens” naar Wallonië gaat, wil het kijkerspubliek hem blijkbaar wel vergeven.

Over twee jaar moet ook Vlaanderen, niet België, een historische canon hebben. Veel Vlaamse historici van naam distantiëren zich bij voorbaat van het project. “Een canon zet een eenzijdige Vlaams-nationalistische bril op.”