Linkse lieveling van de talkshows die flirt met radicaal-rechts

Het is weer eens bal rond Sahra Wagenknecht. De Duitse politicus veroorzaakt al jaren schokgolven in de radicaal-linkse partij Die Linke door te flirten met radicaal-rechtse opvattingen. Maar nu is de maat vol. Het partijbestuur riep Wagenknecht zaterdag op haar Bondsdagzetel op te geven en de partij te verlaten. “De toekomst van Die Linke is een toekomst zonder Sahra Wagenknecht”, twitterde het bestuur.

Hoewel Die Linke een kleine oppositiepartij is, met slechts 39 zetels in de Bondsdag, is Sahra Wagenknecht (53) een lieveling van de Duitse talkshows. Niet alleen vanwege haar klare taal, maar ook omdat ze er met haar ranke gestalte en opgestoken haar vaak uitspringt in een zee van mannen van middelbare leeftijd.

Wagenknecht groeide op in het voormalige Oost-Duitsland. Haar vader was een Iraanse student, die terugging toen ze nog klein was en van wie ze nooit meer wat hoorde. Haar moeder werkte als ambtenaar. Ze werd geschoold in de klassieke marxistisch-leninistische ideologie en gelooft daar voor het grootste deel nog steeds in.

Felle antikapitalist

Binnen Die Linke, dat wortelt in de vroegere socialistische eenheidspartij van de DDR, behoort Wagenknecht tot de uiterst linkse vleugel. Wagenknecht wil niet terug naar de DDR-repressie, maar is wel een felle antikapitalist. Alle belangrijke maatschappelijke sectoren, van zorg tot onderwijs en van energie tot woningbouw, moeten volgens haar worden gerund door de staat.

Ze vindt bovendien dat veel partijgenoten de armen verwaarlozen, waardoor die hun heil zoeken bij radicaal-rechts. “Als je je meer concentreert op hippe, stedelijke kiezers – op identiteits- en lifestyle-debatten – dan spreek je de armsten in de samenleving niet meer aan”, zei ze enkele jaren geleden. “De armen voelen zich dan niet meer goed vertegenwoordigd.”

Wagenknecht leidde van 2015 tot 2019 samen met een collega de fractie van Die Linke in de Bondsdag. Inmiddels is ze weer gewoon parlementariër, maar ze heeft nog steeds behoorlijk wat invloed. Dat ze spanningen veroorzaakt in de partij, komt vooral doordat ze steeds meer aanschurkt tegen radicaal-rechts.

Vluchtelingen, vaccinaties en vrede

Zo pleit Wagenknecht voor beperking van het aantal vluchtelingen. Tijdens de coronapandemie trok ze ook het nut van vaccinaties in twijfel. En ze voert actie tegen de wapensteun aan Oekraïne. Ze meent dat de Verenigde Staten de oorlog over Oekraïne heeft afgeroepen door de oostwaartse uitbreiding van de Navo, die Moskou als bedreigend ervaart. Samen met de bekende feminist Alice Schwarzer publiceerde ze een pamflet en organiseerde vredesdemonstraties, waar ook heel wat aanhangers van extreemrechts op afkwamen.

Tot grote ergernis van de top van Die Linke praat Wagenknecht bovendien geregeld over de oprichting van een nieuwe partij. Iets dat in Duitsland niet meevalt, omdat door de kiesdrempel van 5 procent nieuwe groeperingen moeilijk in de Bondsdag komen.

Over de poging om Wagenknecht uit Die Linke te werken, is de partij verdeeld. Sommige kopstukken scharen zich achter het bestuur, anderen steunen hun rebelse partijgenoot. Zelf verzekert Wagenknecht dat ze haar Bondsdagzetel niet opgeeft. In een interview met weekblad Der Spiegel suggereert ze dat de partijtop beter zelf kan opstappen: “Natuurlijk zou het goed zijn als deze lichtzinnige mensen terugtreden en worden vervangen door verstandiger bestuurders. Maar ik maak me daarover geen illusies.”

Trotz mehrmaliger Aufforderungen wurde von der Gründung eines konkurrierenden Parteiprojekts kein Abstand genommen. Für uns ist daher klar: Die Zukunft der LINKEN ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht. https://t.co/P7KgYqR85n — DIE LINKE (@dieLinke) 10 juni 2023

