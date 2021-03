Links Tel Aviv vreest nog een periode Netanyahu

Dinsdag zijn er voor de vierde maal in twee jaar parlementsverkiezingen in Israël. In het linkse Tel Aviv is zittend premier Netanyahu niet geliefd; toch weet zijn voortvarende vaccinatiebeleid bij sommigen respect af te dwingen.



Op het Rabin-plein voor het gemeentehuis van Tel Aviv staat een metershoge zandloper met daarin een blauwe davidster, het symbool van de staat Israël. Het zand dreigt de ster op te slokken, terwijl op een scherm de tijd wegtikt: nog 31 uur, 47 minuten en 38 seconden. Het zijn de uren die resten tot het sluiten van de stembureaus. “Er is niet veel tijd meer”, staat erbij. “Ga stemmen.” De boodschap van het kunstproject: red de Israëlische democratie.

Velen in het links-liberale Tel Aviv vrezen een verkiezingsoverwinning voor Benjamin Netanyahu, de van corruptie verdachte premier die al twaalf jaar aan de macht is. Het is een horrorscenario voor de leider van de linkse Meretz-partij, Nitzan Horowitz, die met een groepje partijgenoten in groene shirts flyers uitdeelt op het plein. “Deze verkiezingen zijn cruciaal”, zegt de lijsttrekker. “We moeten voorkomen dat Netanyahu en zijn neofascistische medestanders een meerderheid halen.” Volgens de peilingen is het maar de vraag of zijn eigen partij Meretz de kiesdrempel zal halen. “We hopen op een goede score”, zegt Horowitz. “Links bestaat nog in Israël.”

Nitzan Horowitz, leider van de linkse Meretz-partij, deelt flyers uit op het Rabin-plein. Beeld Ties Brock

Maar zelfs in Tel Aviv lukt het zijn partij niet om iedereen te overtuigen. Dat geldt ook voor Moran Malka en David Ben Simon, die bij een vijver op het plein een kop koffie drinken. De twee collega’s uit de theaterbranche hebben een flyer van Meretz in hun handen gedrukt gekregen, maar neigen eerder naar de grote tegenstander. “Hij is niet mijn ware liefde of zo, maar Netanyahu is wel een sterke leider”, zegt Malka. “Oké, hij wordt verdacht van corruptie, maar heeft ons wel als eerste land ter wereld genoeg vaccins gebracht. Hij is een slang, maar die heb je nodig in de politiek.”

Grootste deel van de volwassenen is volledig gevaccineerd

Hoewel de economie weer vrijwel volledig open is, wachten de twee acteurs nog op betaalde klussen. Maar ze hebben goede hoop dat hun sector snel aantrekt. Aan de drukke terrassen rondom het plein is in ieder geval goed te zien dat Israël is ontwaakt uit de coronaperiode. Een enorme vaccinatietent, die maandenlang voor het gemeentehuis stond, is afgebroken, net als andere grote priklocaties in de stad. Ze zijn niet meer nodig, nu het grootste deel van de volwassenen volledig is gevaccineerd. Voor Netanyahu is het zijn belangrijkste verkiezingsthema.

Moran Malka en haar collega David Ben Simon stemmen op Netanyahu. Beeld Ties Brock

Zelfs drie scholieren die op een bankje zitten te eten, moeten het de premier nageven. “Die vaccins had geen andere politicus beter kunnen regelen”, zegt de 18-jarige Aya Shemi. “Maar het probleem met Netanyahu is dat hij alleen aan zichzelf denkt.” Ze twijfelt nog tussen het linkse Meretz en Yesh Atid, van oppositieleider Yair Lapid. Die centrumpartij is met een kleine achttien zetels in de peilingen de enige die nog enigszins in de buurt komt van de verwachte dertig zetels van Netanyahu’s Likud. Vicepremier Benny Gantz, de grote uitdager in de vorige verkiezingen, is in de peilingen bijna volledig weggevaagd. Zijn kiezers vergeven hem niet dat hij samen met Netanyahu in een kabinet stapte.

Aya Shemi: ‘Die vaccins had geen andere politicus dan Netanyahu beter kunnen regelen’. Beeld Ties Brock

Het is ook nu de vraag die het land verdeelt: ben je pro- of anti-Bibi, zoals de bijnaam van Netanyahu luidt. “Dat is het enige waar het over gaat”, zegt de 18-jarige scholier Nina Bannay. “En ik verwacht niet dat dat snel zal veranderen.” De klasgenoten hopen in ieder geval dat hun eerste keer stemmen voorlopig ook de laatste keer zal zijn. “Het is toch verschrikkelijk”, zegt medeleerling Shemi daarover. “Vier verkiezingen binnen twee jaar tijd. Wat een verspilling van tijd en geld.”

Nina Bannay: ‘Het enige waar het nog over gaat is of je voor of tegen Netanyahu bent’. Beeld Ties Brock

Lees ook:

Benjamin Netanyahu strooit met beloftes, in de hoop op een vierde termijn én onschendbaarheid

Voor de vierde keer in twee jaar gaat Israël dinsdag stemmen. Opnieuw wordt een patstelling verwacht. Voor Benjamin Netanyahu (71) draait het net als vorige keren niet alleen om het premierschap, maar ook om de vraag of hij de aanklachten wegens fraude en corruptie tegen hem weet te ontlopen.