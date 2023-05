Links en rechts kritisch op asielbeleid regering-Biden, maar verwachte chaos blijft voorlopig uit

Een week nadat de regels voor asielzoekers veranderden, begint de regering-Biden opgelucht adem te halen. De verwachte grote toename aan migranten aan de grens met Mexico, met overbelaste grensposten en uitpuilende detentiecentra, bleef uit. Maar een aantal rechtszaken over nieuwe regels kan de situatie opnieuw doen verslechteren.

Het aantal mensen dat illegaal de grens met Mexico overstak lag de afgelopen week op zo’n vijfduizend per dag. Dat is de helft van het aantal asielzoekers dat in de aanloop van de opheffing van de corona-noodtoestand de VS wilde bereiken. Onder Title 42, de naam van die noodtoestand, golden grote beperkingen van het asielrecht.

De nieuwe, praktisch even strenge regels die de regering uitvaardigde, lijken het klimmen over hekken of het overzwemmen en -varen van de Rio Grande ontmoedigd te hebben. En na de nodige kinderziekten zijn er minder klachten over de app waarmee asielzoekers een afspraak kunnen maken bij een grensovergang.

Kritiek komt van links en rechts

Maar de nieuwe regels krijgen van links en rechts kritiek. Voorvechters van vluchtelingen veroordelen het beperken van het asielrecht. Een verzoek wordt geweigerd als iemand illegaal de grens oversteekt of als hij of zij niet om asiel heeft gevraagd in een veilig geacht doorreisland, zoals Mexico. En wie illegaal binnenkomt, wordt voortaan niet alleen uitgezet, zoals tijdens de corona-noodtoestand, maar formeel gedeporteerd, met als gevolg een verbod voor vijf jaar om nog in de VS te komen.

“In een tijd van wereldwijde vluchtelingenstromen heeft de regering-Biden ervoor gekozen het recht op humanitaire bescherming te schenden dat al tientallen jaren in Amerikaanse wetten en internationale overeenkomsten staat”, zei Lee Williams van de Lutherse hulporganisatie voor vluchtelingen tegen tv-netwerk ABC.

De Amerikaanse actiegroep voor burgerrechten Aclu heeft een rechter in Californië gevraagd de beperkingen op te heffen.

Republikeinen willen afzettingsprocedure

De Republikeinen wachtten tevergeefs op tv-beelden van chaos aan de grens, waarmee ze politiek goede sier hadden kunnen maken. Een congreslid uit Texas maakte zondag zelf maar opnamen van grote drukte in een aanmeldcentrum, waar volgens hem 3000 mensen verbleven, terwijl het op 1000 mensen was berekend.

Mikpunt van kritiek is voor de Republikeinen vooral minister van binnenlandse veiligheid Alejandro Mayorkas. Een aantal Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden wil tegen hem een officiële afzettingsprocedure beginnen, iets wat eigenlijk bedoeld is voor ambtsmisdrijven. Net als bij een president kan, als die maatregel in het Huis een meerderheid haalt, daarna de Senaat met twee derde meerderheid tot afzetting besluiten.

Gezien de Democratische meerderheid daar zal dat niet gebeuren. De enige keer dat zo’n procedure ooit tegen een lid van een kabinet werd ingezet was in 1876; de van corruptie beschuldigde minister van defensie werd toen vrijgesproken.

Republikeinen willen chaos veroorzaken, denkt het Witte Huis

Volgens het Witte Huis proberen de Republikeinen juist chaos aan de grens te veroorzaken door rechtszaken aan te spannen over de nieuwe regels. In Florida konden asielzoekers bijvoorbeeld voorlopig worden toegelaten, ook als ze nog geen afspraak hadden voor de behandeling van hun zaak. Voorwaarde was dat ze contact zouden houden met de migratiedienst. Deze praktijk is op verzoek van de staat door de rechter verboden.

Volgens de regering-Biden is die regeling juist nodig om overbelasting van de aanmeldcentra te voorkomen. Maar volgens de rechter – in 2018 benoemd door Donald Trump – heeft de regering “de zuidwestelijke grens tot een betekenisloze streep in het zand gemaakt, weinig meer dan een verkeersdrempel voor vreemdelingen die het land binnenstromen.”

Een aantal door Republikeinen geregeerde staten heeft in Texas een rechter gevraagd een speciale regeling te verbieden voor immigranten uit Cuba, Haïti, Nicaragua en Venezuela, die de situatie aan de grens ook aanzienlijk verlicht. Volgens die regeling mogen er maandelijks 30.000 mensen uit die landen voor twee jaar naar de VS reizen en daar werken, zonder een visum of een asielaanvraag, mits iemand in de VS financieel garant voor ze staat.

