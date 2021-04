Liever een hamburger onaangeraakt dan een zalm uitgebraakt

Het zag er wat ongemakkelijk uit: twee oudere heren, keurig rechtop met mondkapjes voor, ieder aan een uiteinde van een meterslange tafel. Ieder een bord voor zich, bestek en servet ernaast en op dat bord een hamburger. Dit oer-Amerikaanse gerecht – al is het waarschijnlijk door Duitse emigranten meegebracht – stond vorige week op het menu voor de lunch, toen president Joe Biden de eerste buitenlandse regeringsleider op het Witte Huis ontving. De eer viel te beurt aan de Japanse premier Yoshihide Suga. Zijn voorganger Shinzo Abe was ruim vier jaar geleden de eerste die bij de verkozen president Donald Trump langsging.

I was honored to welcome Prime Minister Suga to the White House today as we usher in a new era of friendship between the U.S. and Japan. Both Pacific nations, we are also united by our shared commitment to the universal values of freedom, democracy, and human rights. pic.twitter.com/QJgbjNnceE — President Biden (@POTUS) 17 april 2021

Met de menukeuze zeiden Biden en zijn medewerkers: “Ja, dit is wel een officiële ontvangst, maar eigenlijk gewoon een bezoekje van een goede vriend”. Twee ‘buddies’ aan de hamburger, ze hadden die natuurlijk liever hangend op een barkruk gegeten, honkbaljacks aan, met een half oog op de sport op tv. Maar ze waren nu eenmaal in het Witte Huis, waar die ene sinds kort woont, en daar moet de tafel toch gedekt worden. Het gesprek tijdens de lunch ging over hun families en andere persoonlijke zaken, de wereldpolitiek kon wel even wachten.

Tot zover klopt het beeld. Maar, zo bekende Suga achteraf, hij had zijn hamburger niet opgegeten. De premier ging zo op in het gesprek, dat hij daar in een klein half uur gewoon niet aan toegekomen was. Raar verhaal, want die hamburger stond wel heel pontificaal vlak voor hem te wachten, geurend naar rundvlees, gebakken uitjes, ketchup en augurken. Beleefd is het ook niet, om niet eens een hapje te nemen van wat de gastheer voorschotelt. Houdt Suga echt niet van hamburger of zit hier wat anders achter?

Een Bushje doen

De Japanse premier is 72 en denkt aan zijn gezondheid. Op advies van de huisarts is hij enkele jaren geleden veertien kilo afgevallen en hij doet sindsdien iedere ochtend en avond honderd situps. Zijn favoriete lunch is ‘soba’, Japanse noodles die van boekweit zijn gemaakt en die koud met een saus of heet in de soep worden gegeten. Hamburgers staan niet op zijn menu, ook al zijn ‘hanbaga’ in Japan wel populair, mede dankzij de langdurige aanwezigheid van Amerikaanse militairen. Het lijkt erop dat Suga zijn oudere vriend Biden (78) subtiel voedingsadvies wilde geven. Of wilde hij afscheid nemen van een traditie in de maak? Toen Trump in 2017 naar Japan ging, kreeg hij van Abe ook een hamburger, van Amerikaans rundvlees.

Had Suga zijn hamburger wel opgegeten, dan had hij wraak kunnen nemen voor een incident uit 1992. De Amerikaanse president George H.W Bush moest toen tijdens een officieel diner in Tokio ineens overgeven. Niet op of onder tafel, maar recht in de schoot van de Japanse premier Kiichi Miyazawa. Bush voelde zich voor het diner al niet lekker, maar zette dapper door – althans dat dacht hij. Tussen de eerste gang (rauwe zalm met kaviaar) en de tweede (gegrild rundvlees met pepersaus) ging het mis. De president zakte onderuit, het hoofd wat opzij, en daar ging de zalm over de broek van de premier.

Bush probeerde zich nog uit de situatie te redden, tegen zijn dokter zei hij: “Rol me maar onder tafel tot het diner voorbij is”. Daarna verzekerde hij de overige gasten dat het maar een griepje was. Sindsdien wordt overgeven in Japan wel ‘Busshu-suru’ genoemd, een Bushje doen. Zo’n bijdrage aan het Engels wilde Suga niet riskeren.

