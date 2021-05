Liechtensteinse prins schiet Arthur, de grootste beer van Roemenië, af

Koningshuizen en de jacht. Het verleden heeft al meermalen bewezen dat het een recept is voor controverse. Zoals in 2012 toen de toenmalige Spaanse koning Juan Carlos in Botswana een olifant stroopte tijdens een plezierjacht. Of twee jaar later toen de Britse prins William op de dag voordat hij een campagne tégen de illegale jacht zou lanceren, zélf werd gespot tijdens een jachtpartij te paard.

Nu is er een nieuw schandaal. Hoofdrolspeler in het verhaal is prins Emanuel von und zu Liechtenstein. De Liechtensteinse prins haalde zich deze week de woede van de Roemenen op de hals, nadat twee milieuorganisaties hem ervan beschuldigden de grootste beer van het land – die liefkozend Arthur wordt genoemd – tijdens een jachtpartij in de Karpaten te hebben gestroopt.

In Roemenië is de berenjacht sinds 2016 bij wet verboden. De autoriteiten zijn dan ook inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de 42-jarige prins. Die zwijgt vooralsnog in alle talen.

