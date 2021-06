‘Lichaam voortvluchtige Belgische militair Conings gevonden’

Hoewel het lichaam nog niet officieel is geïdentificeerd, meldt het federaal parket in Brussel nu ook dat het waarschijnlijk om de 46-jarige man gaat.

De burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, heeft naar eigen zeggen zelf het lijk gevonden tijdens een fietstocht in het park, schrijven Belgische media. Het federaal parket meldt dat de gevonden man waarschijnlijk zichzelf heeft doodgeschoten, maar naar de precieze doodsoorzaak wordt nog verder onderzoek gedaan. Een officiële bevestiging en meer informatie worden later op zondag verwacht.

Marc van Ranst

Conings wordt ervan verdacht een aantal mensen te hebben bedreigd, onder wie de Belgische viroloog Marc Van Ranst. Hij had extreemrechtse ideeën en was door een Belgisch orgaan voor dreigingsanalyse op de lijst van potentieel gevaarlijke extremisten gezet. Voor zijn verdwijning nam hij wapens en munitie mee uit de kazerne van Leopoldsburg. Dat Conings daar toegang tot had, leidde tot veel kritiek en een aanscherping van de regels voor militairen met extreemrechtse ideeën.

Het nationaal park in Maasmechelen, niet ver van de grens met Nederland, werd in de afgelopen maand meermaals uitgekamd in de zoektocht naar Conings. Er werden toen meerdere bezittingen van hem gevonden, waaronder een auto die was voorzien van een boobytrap. Dat bevestigde het vermoeden dat de bewapende Conings gevaarlijk was.

‘Bijzonder droevig nieuws’

Conings schreef voor zijn verdwijning brieven aan de politie en zijn vriendin. Daarin verklaarde hij onder meer alleen te handelen en dat hij “niet meer kan en niet meer verder wil met hoe de toekomst er nu uitziet”. Ook uitte hij kritiek op virologen en de politiek. Zijn vriendin, met wie hij kinderen heeft, riep hem al snel via televisie op te stoppen met waarmee hij bezig was.

Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jürgen Conings. Voor hen is dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 20 juni 2021

Van Ranst verblijft vanwege de bedreigingen aan zijn adres al weken op een schuiladres. Uit onderzoek is gebleken dat Conings het huis van de viroloog in de gaten had gehouden. Van Ranst laat aan Belgische media weten opgelucht te zijn als blijkt dat het gevonden lichaam van Conings is. Ook zegt hij dat zijn gedachten uitgaan naar de nabestaanden. “Voor hen is dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend”, aldus de viroloog op Twitter.

De Belgische politie, het leger en speciale eenheden hebben de hele nacht verder gezocht naar de voortvluchtige en vermoedelijk zwaarbewapende militair die het op virologen en politici voorzien zou hebben.