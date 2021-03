Libië eist vertrek van alle buitenlandse troepen en huurlingen

De Libische minister van buitenlandse zaken, Najla al-Mangoush, sprak donderdag klare taal: alle buitenlandse strijders die in Libië aanwezig zijn, moeten zo snel mogelijk vertrekken.

Veel van die buitenlandse strijders kunnen gerust huurlingen genoemd worden, gestuurd door buitenlandse opdrachtgevers om tijdens de burgeroorlog hun vieze klusjes op te knappen. Maar nu Libië opkrabbelt uit de oorlog, is er voor hen geen plek meer.

De Franse minister van buitenlandse zaken, Jean-Yves Le Drian, die donderdag samen met zijn Duitse en Italiaanse collega’s in Libië op bezoek was, schaarde zich achter de oproep van al-Mangoush. “Het vertrek van de huurlingen is essentieel, wil de Libische staat haar soevereiniteit herstellen”, liet hij weten aan de aanwezige pers.

Syrische rebellen tegenover Assads troepen

Libië is sinds het begin van de burgeroorlog in 2014 verdeeld tussen verschillende regeringen: een in Tripoli in het westen – gesteund door de Verenigde Naties, Turkije en Qatar – en een in het oosten, gelieerd aan generaal Khalifa Haftar – en gesteund door onder andere Rusland, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten.

Veel van deze landen uitten hun steun door het sturen van huurlingen. Zo heeft Turkije duizenden Syrische rebellen overgevlogen om mee te vechten aan de kant van de regering in Tripoli. Sommigen van hen kwamen tegenover hun oude vijand te staan: president Assad had juist enkele honderden Syrische regeringstroepen gestuurd om mee te vechten aan de zijde van Khalifa Haftar. En huurlingen van de Russische Wagner Group, gelieerd aan het Russische regime, mengden zich met honderden in de strijd, aan de kant van Haftar.

Voorzichtig richting stabiliteit

Afgelopen oktober sloten de strijdende groepen een wapenstilstand, onderdeel van een algemeen vredesplan, begeleid door de VN. Sindsdien is er een waarnemend premier gekozen en hebben beide regeringen in het westen en het oosten van het land hun macht overgedragen aan een eenheidsregering, die het land naar nieuwe verkiezingen in december moet loodsen.

Libië lijkt na jaren van verdeeldheid geleidelijk richting stabiliteit en eenheid te bewegen, maar de aanwezigheid van de buitenlandse troepen is een obstakel. Volgens de Verenigde Naties zijn er nog zeker 20.000 buitenlandse militairen en huurlingen aanwezig in Libië, hoewel er volgens het VN-vredesplan afgesproken was dat ze allemaal vóór februari vertrokken moesten zijn.

Nu komt er mogelijk toch beweging in. Meerdere Franse diplomatieke bronnen zeggen dat het erop lijkt dat ten minste één Syrische militie door Turkije wordt teruggehaald, zo meldt persbureau AFP. Het kan het begin zijn van een terugtocht van buitenlandse troepen, nu hun opdrachtgevers sinds het uitvoeren van het VN-vredesplan en de voorzichtige politieke stabilisering steeds minder beroep op hen hoeven te doen.

De huurlingen zijn niet het enige probleem

Maar zelfs als alle buitenlandse strijders van het militaire toneel van het land verdwijnen, heeft Libië met nog genoeg andere uitdagingen te kampen. Hoewel het land de laatste maanden in rustiger vaarwater is beland, zijn in Libië nog steeds tientallen lokale milities actief die het land verdeeld houden. Zij zullen hun wapens en hun macht niet zomaar afstaan en nog regelmatig met elkaar de strijd aangaan. Afgelopen woensdag nog werd een prominente militieleider uit het oosten geliquideerd, waarschijnlijk door leden van een andere militie.

De angst heerst dat dit incident weer een beginpunt kan zijn voor een nieuw conflict, tenzij de regering de vrede weet te bewaren. Tarek Megerisi, onderzoeker bij de European Council for Foreign Relations, vreest voor een reeks aan vergeldingsacties over en weer tussen de verschillende milities, vertelde hij aan Reuters. “Dit zal de eerste grote uitdaging zijn voor de eenheidsregering.”

