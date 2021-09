Libanons brandstofcrisis is een test voor de Amerikaanse sancties

Een delegatie van Libanese ministers bracht afgelopen weekend voor het eerst in tien jaar weer een officieel bezoek aan buurland Syrië. De ministers werden de grens over gedreven door de brandstofcrisis die Libanon al maanden teistert. Ze hebben Syrië nodig om die crisis op de korte termijn enigszins te verlichten.

De aanvoer van aardgas en elektriciteit uit omringende landen – zoals Jordanië en Egypte – moet via Syrisch grondgebied uiteindelijk Libanon in. Syrië heeft inmiddels gezegd dit toe te staan. Nu rest nog het obstakel van de sancties die de VS sinds 2019 aan Syrië hebben opgelegd, die ook de import van goederen via Syrië verbieden.

Mogelijk zijn de VS bereid ditmaal een oogje dicht te knijpen, of een maas in de wet te vinden die het toch mogelijk maakt. Zo liet Chris Murphy, een senator die deel was van een Amerikaanse delegatie die Libanon vorige week bezocht, weten dat er druk wordt gekeken of de VS “kunnen helpen met deze toevoer (van gas en elektriciteit uit Syrië, red.) zonder sancties toe te passen”. En volgens Libanons president Michel Aoun heeft de Amerikaanse ambassadeur zelfs aangeboden te helpen met de aankoop van elektriciteit en aardgas uit Egypte en Jordanië.

Drie tankers op weg uit Iran

Deze nieuwe Amerikaanse flexibiliteit wat betreft de sancties heeft mogelijk te maken met de vurige toespraak twee weken geleden van Hezbollahleider Hassan Nasrallah, waarin hij aankondigde dat hij een tanker met olie uit Iran heeft geregeld. Er zouden nog twee volgen. Naar verwachting zullen de tankers binnenkort aanmeren in Syrië, vanwaaruit de olie naar Libanon wordt vervoerd via het grensgebied met Syrië, dat grotendeels onder controle staat van Hezbollah.

Het is een directe schending van een ander stel Amerikaanse sancties: ditmaal die tegen Iran. Deze sancties zijn een belangrijk drukmiddel van de Amerikanen om Iran – dat in een economische crisis verkeert – weer aan de onderhandelingstafel te krijgen voor een nieuw nucleair akkoord. Daarom is het goed denkbaar dat de VS in dit geval het afdwingen van de Iraanse sancties zal verkiezen boven de Syrische. En met het toelaten van de import van energie uit Syrië steekt het ook een spaak in het wiel van Hezbollah, dat niet langer als enige speler de brandstof en elektriciteitstekorten belooft te verhelpen.

Wie komt als eerste aan?

Voor de Libanese burgers geldt in ieder geval dat ze snel brandstof nodig hebben, ongeacht vanuit welke hoek deze komt. Want de energiecrisis neemt de laatste tijd levensbedreigende vormen aan; de behoefte aan brandstof is groot en het aanbod laag. Opstootjes rondom tankstations – waar Libanezen in urenlange rijen moeten wachten in de hoop hun tank te kunnen vullen – hebben al meerdere keren een dodelijke wending genomen toen omstanders messen, geweren en in één geval zelfs een handgranaat trokken.

Het is nu de vraag wat als eerste Libanon zal bereiken: de Iraanse olie of de elektriciteit en het aardgas via Syrië. De toevoer van dat laatste wordt mogelijk nog verhinderd door de slechte staat waarin sommige delen van de benodigde infrastructuur verkeren. De Libanese en Syrische energieministers zullen woensdag samen met hun Jordaanse en Egyptische collega’s in Amman bijeenkomen om het te hebben over het heropstarten van de toevoer.

