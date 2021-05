Libanon is in één klap een kwart van zijn stroomvoorziening kwijt

Een Turks bedrijf dat Libanon de afgelopen jaren met twee drijvende energiecentrales van stroom voorzag, heeft beide centrales uitgeschakeld. Libanon heeft zo in één klap ongeveer een kwart van zijn productiecapaciteit voor elektriciteit verloren. Het kleine land aan de Middellandse Zee, dat in een diepe economische crisis verkeert, krijgt hierdoor te maken met nog meer stroomstoringen dan tot nu toe. Veel bedrijven en particulieren in Libanon gebruiken al eigen generatoren om zichzelf van stroom te voorzien.

80 miljoen euro

Het Turkse Karpowership schakelde vrijdag zijn twee drijvende centrales, die bij de hoofdstad Beiroet liggen, uit omdat de Libanese overheid volgens het bedrijf anderhalf jaar achterloopt met betalingen. Karpowership heeft naar eigen zeggen nog meer dan 80 miljoen euro tegoed.

Bovendien is de onderneming verwikkeld in een juridisch gevecht met Libanese aanklagers, die onderzoek doen naar malversaties en corruptie bij het afsluiten van het contract, dat in 2013 in werking trad. De aanklagers dreigden onlangs beslag te laten leggen op de twee centrales. Karpowership ontkent iets te hebben misdaan. “Achttien maanden zijn we buitengewoon flexibel geweest”, verklaarde de firma. “We zijn continu stroom blijven leveren zonder betaling of betalingsregeling. Maar geen enkel bedrijf kan opereren in een omgeving met zulk direct en onterecht risico.”

Het bedrijf dreigde al weken zijn centrales stil te leggen. Waarnemers vermoeden dat de Turken hun productie weer opstarten als de overheid over de brug komt met geld en er een einde komt aan de justitiële naspeuringen.

De verergering van de stroomproblemen komt te midden van een nijpend deviezentekort in Libanon, mede door het instorten van de koers van het Libanese pond. De overheid overweegt daarom een einde te maken aan een subsidie op de import van brandstof. Als het daarvan komt, wordt het voor particulieren en bedrijven nog duurder om de eigen generatoren draaiende te houden.

Stroomkabels van generatoren in de Libanese hoofdstad Beiroet. Beeld AFP

Vriendjespolitiek?

Karpowership is een Turks energiebedrijf en beschikt over een tiental centrales op schepen en pontons, waarmee het kan bijspringen in landen die kampen met stroomtekorten. Zo leveren de Turken met die drijvende centrales op dit moment elektriciteit aan Indonesië en een reeks Afrikaanse landen.

In Zuid-Afrika, dat ook worstelt met stroomgebrek, woedt momenteel discussie over een regeringsplan om zo’n 12 miljard euro uit te trekken om voor twintig jaar in zee te gaan met Karpowership. Critici noemen de drijvende centrales, die zouden moeten gaan draaien op vloeibaar gas, duur en milieuonvriendelijk. Ook leven er in Zuid-Afrika zorgen over de rol van lokale zakenpartners van het bedrijf. Vriendjespolitiek zou op de loer liggen.

