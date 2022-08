Libanese man eist zijn eigen geld terug en gijzelt bankmedewerkers

Een Libanese man met een automatisch wapen en een jerrycan benzine liep donderdagmiddag een bankfiliaal in Beiroet binnen om zijn eigen geld op te eisen, dat werd vastgehouden door de bank.

Urenlang hield hij meerdere bankmedewerkers en klanten die toevallig binnen waren gegijzeld, totdat bekend werd dat hij een deel van zijn geld mocht opnemen. Voor zover bekend raakte niemand bij de actie gewond.

De man, bewapend met een automatisch wapen en een jerrycan met benzine, gijzelde urenlang een groep bankmedewerkers en enkele klanten in het centrum van Beiroet. Beeld AP

Sinds het begin van de financiële crisis in 2019 wordt een groot deel van het spaargeld van de Libanezen vastgehouden door de banken. Voor spaarders geldt dat ze het overgrote deel van hun geld moeten opnemen in de lokale munteenheid, de lira, die de laatste jaren sterk gekelderd is.

Hierdoor worden burgers gedwongen ervoor te kiezen hun dollars – die ook gelden als wettig betaalmiddel – in de bank te laten, of ze in lira’s op te nemen, waardoor ze een groot deel van hun waarde zouden verliezen.

De man zou volgens lokale media 210.000 dollar op zijn rekening hebben staan. Er gaan verschillende berichten rond over hoeveel geld hij opeiste. Volgens een bankmedewerker die het filiaal kon ontvluchten voordat de gijzelnemer de deuren sloot, zou hij 2000 dollar willen opnemen, om de ziekenhuisrekeningen van zijn vader te kunnen betalen.

Maar volgens de Libanese vereniging van spaarders, die contact onderhield met de familie van de gijzelnemer, zou hij minstens 50.000 dollar nodig hebben voor de ziekenhuisrekeningen van zijn vader, en zou de zoon van de man ook medische hulp nodig hebben.

LIVE: Man takes hostages at the Federal Bank of Lebanon https://t.co/G2Gj226zoA — Reuters (@Reuters) 11 augustus 2022

Niet lang nadat het nieuws van de gijzeling zich verspreidde, verzamelde zich een menigte buiten de bank, die de gijzelnemer scanderend ondersteunde. “Weg met de heerschappij van de banken”, klonk het. “We zijn spaarders en we willen ons geld”, riep een man volgens Reuters. “Wij zijn met hem, we zijn zelfs bereid hem te helpen!”

Buiten de bank in Beiroet hebben zich burgers verzameld om te protesteren tegen het beleid van banken in Libanon. Beeld AP

De broer van de man stond buiten de bank, en vertelde aan persbureau AP dat zijn broer zichzelf over zou geven als hij het geld zou krijgen om de ziekenhuisrekening van zijn vader te betalen. “Mijn broer is geen schurk, hij is een goed man”, vertelt hij. “Hij geeft wat hij heeft altijd aan anderen.”

Na verloop van tijd werden enkele gijzelaars, waaronder een oudere man, vrijgelaten. Libanese veiligheidstroepen verzamelden zich rondom het filiaal terwijl er onderhandeld werd met de gijzelnemer.

Na een urenlange patstelling, die online via een livestream te volgen was, was te zien hoe de man uit de bank werd begeleid door veiligheidstroepen. Even zwaaide hij triomfantelijk naar de verzamelde groep mensen buiten. Volgens lokale media heeft hij uiteindelijk toegezegd gekregen dat hij 35.000 dollar van zijn rekening kan opnemen. Of hij wordt aangeklaagd vanwege de gijzeling is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat iemand zijn eigen geld bewapend komt opeisen. In januari hield een man in de Bekaa, in het oosten van het land, een groep bankmedewerkers gegijzeld tot hij 50.000 dollar van zijn rekening mocht opnemen.

Lees ook:

Twee jaar na de explosie in Beiroet is er nog altijd geen gerechtigheid

Nabestaanden van de rampzalige explosie in de haven van Beiroet richten zich nu wanhopig tot de VN-Mensenrechtenraad. ’Dit is geen Libanese kwestie, maar een internationale kwestie.’

Terwijl veel Libanezen niet meer bij hun geld kunnen, heeft de elite zijn geld veilig in belastingparadijzen gestald

Terwijl de Libanese bevolking gebukt gaat onder de ergste economische crisis die het land ooit heeft gekend, hebben veel prominente Libanezen hun geld veilig gestald in belastingparadijzen.