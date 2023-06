Lhbti+’er in Egypte: ‘Ik wil weg uit deze achterlijke maatschappij’

Het leven van lhbti’ers in Egypte, waar homoseksualiteit onaanvaardbaar is, brengt veel moeilijkheden met zich mee. Maar er is wel ruimte om buiten het zicht van de samenleving een tweede leven te leiden. Trouw reisde naar Egypte en sprak met drie homo’s en een lesbienne.

Een actieve en grote queerscene die constant op haar hoede is: het leven van de lhbti+-gemeenschap in Egypte is de afgelopen jaren nagenoeg volledig ondergronds geraakt, al blijven mensen elkaar ontmoeten en relaties onderhouden. Datingapps als Grindr en Tinder zijn razend populair onder queers, waarbij het vrijwel alleen gaat om seksueel contact.

De voorzichtigheid van lhbti+’ers in Egypte is duidelijk terug te zien op de apps: er zijn enkel (ontblote) lichamen te zien waarbij het hoofd buiten beeld blijft. En dat is niet zonder reden: het is bekend dat de politie de apps gebruikt om lhbti+’ers in de val te lokken. “Je moet extreem voorzichtig zijn en kijken hoe het gesprek gaat om te zien of iemand wel écht homo is, of dat het iemand is van de geheime dienst”, vertellen alle lhbti+’ers die Trouw spreekt voor dit artikel.

Deze bevindingen worden gedeeld door mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch: ‘De autoriteiten in Egypte hebben technologie geïntegreerd in hun opsporingsmethoden tegen lhbti+’ers’, schrijft de organisatie in een recent verschenen rapport. Dat deden veiligheidsdiensten al langer, maar nieuw is dat zij de accounts overnemen van opgepakte lhbti+’ers en vanuit hun naam de reeds gelegde contacten proberen uit te lokken tot een ontmoeting. Vaak wordt er dan gevraagd om condooms mee te brengen, zodat degene in kwestie gearresteerd kan worden voor ‘prostitutie’.

Niemand vraagt zich af of er meer is dan vriendschap

Het paradoxale is dat in de Egyptische samenleving fysiek contact geen ongewoon straatbeeld is: mannen lopen gearmd over straat, vrouwen woelen door elkaars haar en vrienden leunen tegen elkaar aan of zitten met hun arm om de ander heen. In de maatschappij die doet alsof homoseksualiteit niet bestaat, zal niemand zich afvragen of er meer is dan vriendschap.

Seks buiten het huwelijk is uit den boze in het traditionele Egypte. Mensen wonen thuis tot aan hun huwelijk, slechts een enkeling woont op zichzelf. “De meesten die ik op Grindr match, willen mij graag ontmoeten, maar vragen direct of ik een plek heb”, vertelt Ahmed, die de apps dagelijks gebruikt. “Ik heb ADHD en kan niet lang zonder seks”, grinnikt hij. Matches zijn er genoeg in de megastad Cairo met ruim twintig miljoen inwoners.

Zonder het tonen van een huwelijkscontract kunnen een man en een vrouw samen geen hotelkamer boeken. Alleen mannen of vrouwen op een hotelkamer is echter geen probleem. Ahmed verlaat geregeld het drukke Cairo voor een weekendje weg en zorgt er altijd voor dat hij, als hij buiten het oog van zijn altijd oplettende moeder is, iemand meeneemt naar de hotelkamer: “Homoseksualiteit zit totaal niet in de mindset van de mensen hier, dus kijkt niemand vreemd op als ik samen met een vriend een hotelkamer deel en we kunnen doen wat we willen”.

Intimidatie en beroving

Behalve de veiligheidsdiensten ligt een ander veelvoorkomend gevaar op de loer op deze datingapps: intimidatie en beroving. Van de geïnterviewden voor dit stuk is Ahmed beroofd door iemand die hij via Grindr ontmoette. Bij aankomst in het huis van een ‘match’, die hij eerst in een druk theehuis had getroffen om te kijken of diegene te vertrouwen was, werd nadat hij binnen was de deur op slot gedaan en bleek er nog iemand in het appartement verstopt te zitten. Onder dwang stond Ahmed zijn telefoon en geld af.

Naar de politie kan hij niet, want een verklaring afleggen wat hij in dat huis kwam doen is onmogelijk. Het geeft oplichters en afpersers vrij spel. Ahmed is toch naar een politiebureau gegaan om aangifte te doen dat iemand zijn telefoon vanaf een motor uit zijn hand heeft gegrist tijdens het bellen. “Wat moet ik anders tegen mijn moeder zeggen als ze mij niet kan bereiken en ik zonder mobiel thuiskom?”

De afgelopen decennia werd de lhbti+-gemeenschap in het hart geraakt door drama’s die allemaal worden gekenmerkt door een terugkerend stramien: de media berichtten er onafgebroken over met veel haat en publiceren onder meer namen en adressen van de gearresteerden die daardoor voor het leven getekend zijn. Zo was er in 2001 een inval op een feestboot waar een homofeest gaande zou zijn. Deze zaak kwam bekend te staan als ‘Cairo 52’, verwijzend naar de 52 mannen die werden opgepakt.

In 2014 initieerde de Egyptische journaliste Mona Iraqi met een cameraploeg een politie-inval in een badhuis waar ‘groepsperversie’ zou plaatsvinden. Halfnaakt werden de mannen uit het badhuis langs de draaiende camera’s in gereedstaande politiebusjes geladen.

‘Ik werd uit huis gezet toen mijn moeder ontdekte dat ik homo ben’

Gedwongen anaal onderzoek om te ‘bewijzen’ dat iemand homo is

Vervolging vond in beide gevallen plaats op basis van een wet tegen prostitutie en zedeloosheid. Die wet werd in het leven geroepen om prostitutie aan te pakken, maar wordt onder het mom van ‘losbandigheid’ ook gebruikt voor de vervolging van lhbti+’ers. Over ‘homoseksualiteit’ wordt niet gesproken in de wet. Bij vermeende homoseksuele mannen doet de politie gedwongen anaal onderzoek om te ‘bewijzen’ dat iemand homo is. Mensenrechtenorganisaties oordelen dat deze praktijk vooral bedoeld is als voorlopige straf voor ‘immorele daden’.

Zo kwam een arrestatiegolf op gang na een drukbezocht en veelbesproken concert in 2017 van de Libanese band Mashrou’ Leila, waarvan de zanger openlijk homo is. Op verschillende plekken in het publiek werd met de regenboogvlag gezwaaid. Video’s en foto’s van de vlaggen in het publiek werden massaal gedeeld op sociale media. Het Egyptische Syndicaat van Muzikale Beroepen verbood het de populaire band ooit nog in Egypte op te treden. De overheid startte wederom een klopjacht op lhbti+’ers die de maanden ervoor in relatieve stilte met elkaar afspraken.

Talkshowhosts duikelden over elkaar heen om het zwaaien van de vlaggen te veroordelen. Behalve het anti-lhbti-sentiment in de maatschappij waar de overheid op inspeelde, was ook de timing een belangrijke factor: alle media-aandacht leidde af van de economische problemen in het land en de stijgende prijzen van basisproducten. “Tijdens een eerder concert van Mashrou’ Leila werd er ook met de regenboogvlag gezwaaid, maar kwamen daar geen reacties op”, vertelt Omar die bij beide concerten aanwezig was.

Bij het concert dat alle commotie veroorzaakte, droeg hij een vriendin op zijn schouders met de vlag in haar handen. “We wilden een statement maken: wij zijn hier”, licht Omar toe. Dat er zoveel reacties uit het land zouden komen en de regenboogvlaggen het nieuws zouden beheersen, had hij niet zien aankomen. Direct deactiveerde hij zijn Facebook-account en raadde hij zijn omgeving aan hetzelfde te doen.

Enkele dagen later werden twee van zijn vrienden opgepakt: beiden hadden op hun Facebookpagina beelden staan van henzelf met de vlag. Een van hen was Sarah Hegazi. Zij werd kort na het concert opgepakt en zat drie maanden vast. Tijdens haar tijd in het cellenblok van het politiebureau werd ze meerdere keren mishandeld, vertelde ze achteraf. Na haar vrijlating bleef ze last houden van paniekaanvallen, depressies en PTSS. Ze vroeg asiel aan in Canada om opnieuw te beginnen. Een maand nadat ze vertrok, overleed haar moeder aan kanker. Hegazi kon niet bij de begrafenis aanwezig zijn. Twee jaar na aankomst in Toronto beroofde Hegazi zichzelf van het leven, een afscheidsbriefje achterlatend:

Aan mijn broers en zussen – ik probeerde te overleven en ik faalde, vergeef me. Aan mijn vrienden – de ervaring was hard en ik ben te zwak om het te weerstaan, vergeef me. Aan de wereld – jullie waren wreed, maar ik vergeef jullie.

‘Ik werd uit huis gezet toen mijn moeder ontdekte dat ik homo ben’

Omar, 22 jaar

“Mijn moeder kwam er per toeval achter dat ik homo ben. Ik had een nep-Facebookprofiel aangemaakt om met andere homo’s in contact te komen, dat mijn moeder ontdekte toen ze mijn laptop gebruikte. Direct daarna werd ik uit huis gezet. Van de ene op de andere dag stond ik als 18-jarige op straat. Vijf maanden lang verbleef ik bij vrienden tot mijn familie op initiatief van mijn zussen vroeg of ik weer terugkwam. Ik wilde niets liever dan teruggaan; ik miste mijn familie heel erg, vooral mijn moeder. Eerst zijn we samen rond de tafel gaan zitten en hebben we afgesproken het nooit meer over mijn homoseksualiteit te hebben. Dat was voor mij een voorwaarde om terug te keren. Tot op de dag van vandaag hebben ze zich aan die afspraak gehouden.

“Al op mijn dertiende, veertiende wist ik dat ik op mannen viel. Op internet ging ik er meer over opzoeken. Dat deed ik eerst in het Arabisch, maar ik schrok van de verwensingen aan homo’s die vooral op de islam gebaseerd zouden zijn. Pas toen ik in het Engels zocht naar informatie over homoseksualiteit, leerde ik heel veel en dat hielp mij om mijzelf te accepteren.

“Soms moet ik een tijdje onderduiken, zoals na het concert van Mashrou’ Leila. Ik had mijn telefoon uitgeschakeld om te voorkomen dat de geheime dienst achter mijn locatie kon komen. Na een dag verbond ik mijn telefoon via wifi met internet en had ik tientallen berichten en gemiste oproepen van mijn moeder. Ze wist het waarschijnlijk wel na alle berichtgeving in de media en dacht misschien dat ik was opgepakt. Ik belde haar om te zeggen dat ik voor even elders zou slapen, maar dat alles met mij oké was. Toen ik weer thuiskwam kreeg ik een knuffel en was ze blij dat ik er weer was. Er is nooit meer over gesproken.”

‘Ik bad tot God om mijn gevoelens voor mannen te laten verdwijnen’

‘Mijn moeder heeft wel een miljoen keer gevraagd wanneer ik nou eindelijk ga trouwen.’

Nabil, 31 jaar

“Ik kon niet accepteren dat ik homo ben. Het was voor mij niet te rijmen met mijn geloof als christen. God heeft immers Adam en Eva geschapen en het huwelijk dient tussen man en vrouw te zijn. Ik bad tot God om mijn gevoelens voor mannen te laten verdwijnen en heb vaak gehuild.

“Bij een psycholoog die bekendstaat als iemand die mensen met homoseksuele gevoelens kan genezen, zocht ik hulp. Hij heeft er ook een boek over geschreven, De genezing van liefde, waarin hij schrijft dat er ‘factoren’ zijn die bijdragen aan het homoseksueel-zijn van iemand. Bijvoorbeeld dat ‘50 procent van de homo’s een homoseksuele oom heeft’ en dat mensen die als kind misbruikt zijn een grotere kans hebben om later homo te worden. Ook zegt hij in het boek dat homoseksualiteit uit het Westen komt, omdat daar ‘veel druk is van de lhbti+-lobby’.

“Een paar keer ben ik bij hem geweest, maar ik kreeg op een gegeven moment door dat hij mij niet kon genezen. En andere mensen trouwens ook niet. Op mijn vraag of hij mij in contact kon brengen met mensen die hij succesvol heeft genezen, bleken dat er slechts twee te zijn. En dat waren ook nog eens twee mensen die hij in dienst had genomen om voor hem te werken. De wachtkamer bij de psycholoog functioneert trouwens ook als ontmoetingsplek voor homo’s.

“De priester van een vrijdenkende kerk heeft mij geholpen om mijzelf te accepteren zoals ik ben. Dat lukte toen ik 28 jaar was. Sindsdien heb ik één keer een date met iemand gehad. Daarvoor durfde ik het nooit, ik dacht: als ik eenmaal met mannen begin met daten, zal dat mijn overgang naar hetero alleen maar lastiger maken.”

‘Iedereen hier heeft een oordeel over je, je moet in hun hokje passen’

Ahmed, 30 jaar

“Ik wil weg uit deze achterlijke maatschappij met deze mentaliteit. Ik ben er helemaal klaar mee. Op mijn werk was er eens een technicus bezig die wilde bidden en mij vroeg in welke richting Mekka ligt, zodat hij de juiste kant op kon bidden. ‘Geen idee, ik bid nooit’, zei ik tegen hem, waarna ik weer naar mijn computerscherm keek. ‘Hoe kan dat nou? Je bent moslim en bidt niet?’, zei hij vervolgens.

“Iedereen hier heeft een oordeel over je, je moet in hun hokje passen. Je moet een goede baan hebben, je moet trouwen, je moet een gezin stichten. Mijn moeder heeft wel een miljoen keer gevraagd wanneer ik nou eindelijk ga trouwen. De laatste jaren is ze achterdochtiger geworden en heeft ze een paar keer letterlijk gevraagd of ik homo ben. Ze weet het denk ik wel, maar wil het liever niet zeggen, het zou haar pijn doen.

“Hoewel ik altijd ontkennend antwoord en geen zin heb om over het onderwerp te praten, blijft ze erop terugkomen. Door mijn werk ken ik veel buitenlanders in Cairo en kom ik op veel feestjes bij mensen thuis: ‘Je spreekt altijd met buitenlanders af, zij zijn allemaal homoseksueel want daar vinden ze dat normaal!’, zei mijn moeder laatst. En ze zag mij een keer uit de douche komen met een zuigzoen in mijn nek. Mijn moeder begon te schreeuwen toen ze het zag: ‘Ik wist het!’

“Zo’n beetje al mijn vrienden zijn geëmigreerd en hebben asiel aangevraagd. Nu heb ik bijna een studiebeurs binnen om in het Verenigd Koninkrijk te studeren. Als ik daar straks ben, vraag ik direct asiel aan. Maar dat is zwaar, want dan mag je een lange tijd niet naar je thuisland reizen. Wat als ik buiten Egypte ben en er gebeurt iets met mijn moeder?”

‘Als God mij zo gemaakt heeft, waarom zou God mij dan niet accepteren?’

Yara, 32 jaar

“Alles wordt hier in hokjes geplaatst, je moet ergens in passen. Het openen van mijn voordeur en naar buiten gaan, is een teken om de strijd aan te gaan. Vaak word ik met mijn korte haar voor man aangezien en als man behandeld. Dat maakt een verschil in deze patriarchale cultuur. Ook heb ik het voordeel dat ik vrij wit ben, mensen zien mij aan voor buitenlander en behandelen mij daardoor anders en accepteren meer, dat is een enorm privilege.

“Als mensen zouden weten dat ik Egyptische ben, zouden ze veel sneller met een waardeoordeel komen. Het is ook een voordeel dat ik bijvoorbeeld een auto kan betalen en daardoor niet van het overvolle openbaar vervoer afhankelijk ben. Dat ik als vrouw alleen woon is erg ongebruikelijk hier en iedereen zal er het zijne van denken, maar het geeft mij wel de ruimte en vrijheid om mijzelf te kunnen zijn. En niemand kijkt ervan op dat ik vrouwen over de vloer heb, het wordt juist geprezen dat ik bij mij thuis geen mannen op bezoek heb.

“Mijn ouders zijn erg argwanend over mijn geaardheid en we praten over dit onderwerp, al hebben ze niet rechtstreeks aan mij gevraagd of ik lesbisch ben. Wel vroegen ze of ik transgender ben. Daarop antwoordde ik genderqueer te zijn. Als ik praat in het Arabisch, gebruik ik zowel de mannelijke als vrouwelijke vervoeging van ‘ik wil’. Inmiddels hebben ze wel geaccepteerd dat ik bijvoorbeeld graag kleren koop op de mannenafdeling.

“Ik geloof in God, het hiernamaals waar ik beoordeeld word op mijn leven en wie ik ben geweest, ik noem mijzelf moslima en probeer te bidden. Op basis van de islam veroordelen mensen homoseksualiteit, maar ik heb het voor mijzelf uitgezocht en vind dat idee onzinnig: als God mij zo gemaakt heeft, als persoon die van vrouwen houdt, waarom zou God mij dan niet accepteren?”

Om veiligheidsredenen zijn de namen van de auteur, de fotograaf en de geïnterviewden geanonimiseerd. Alle namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

