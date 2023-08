Levenslang voor Britse verpleegkundige die baby’s vermoordde

Een Britse voormalige verpleegkundige die zeven baby’s vermoorde en zes baby’s probeerde te vermoorden heeft maandag van een rechtbank in Manchester levenslang gekregen zonder kans op vervroegde vrijlating. De 33-jarige Lucy Letby zal de rest van haar leven achter de tralies zitten. Eind vorige week was Letby al schuldig bevonden.

De verpleegkundige beging haar zeven moorden en zes moordpogingen in 2015 en 2016, toen ze op een neonatologie-afdeling werkte van een ziekenhuis in de Engelse provinciestad Chester. In de meeste gevallen sloeg ze toe tijdens nachtdiensten, wanneer de ouders niet bij de baby’s waren en er geen toezicht was van een diensthoofd. Ze doodde de pasgeborenen onder meer door bij hen lucht of insuline te injecteren.

“Dit was een wrede, berekenende en cynische campagne van kindermoord”, oordeelde de rechter, die sprak van “diepe kwaadaardigheid, grenzend aan sadisme”. De magistraat merkte op dat Letby tijdens het proces geen berouw toonde. Ook zei hij dat het niet aan hem is conclusies te trekken over haar motieven. “Dat kan ik ook niet, want die kent u alleen.”

Ergste kindermoordenaar in de moderne Britse geschiedenis

Het gebeurt zelden in de Britse rechtspraak dat levenslang wordt opgelegd zonder kans op vrijlating. Letby is de ergste kindermoordenaar in de moderne Britse geschiedenis. Volgens dagblad The Guardian onderzoekt de politie ‘incidenten’ bij nog dertig andere baby’s in het hospitaal. Ook komt er een onderzoek naar de vraag waarom de ziekenhuisdirectie niet eerder reageerde op het opvallend hoge sterftecijfer op de neonatologie-afdeling

Letby weigerde de zitting maandag bij te wonen. Voordat de rechter de straf uitsprak, legden ouders van vermoorde baby’s geëmotioneerde verklaringen af. “Lucy Letby heeft onze levens verwoest”, zei de vader van een drieling, van wie twee kinderen door Letby werden vermoord. De verpleegkundige probeerde ook het derde kind om te brengen, maar dat mislukte. De vader: “De woede en haat die ik tegen haar koester zal nooit weggaan.”

De moeder van een tweeling, van wie het ene kind werd gedood en het andere overleefde, zei te hopen dat Letby haar hele verdere leven zal lijden onder wat ze heeft gedaan. “Mijn familie zal nooit meer aan jou denken. Vanaf deze dag ben jij niks.”

