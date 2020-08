Levende vissen eten en in ijskoud water liggen: België gruwt van details dodelijke ontgroening Sanda Dia (20)

Bij Belgische studentenverenigingen heet ontgroening ‘doop’. Studentenclub Reuzegom nam dat woord nogal letterlijk. Hun tweedaagse ontgroeningsritueel bestond uit één dag drinken tot je erbij neerviel en een tweede dag urenlang in een kuil vol ijskoud water staan, intussen gedwongen om levende palingen te eten.

Reuzegom bestaat niet meer, maar tientallen jaren was het een elitevereniging. Bij de elite te horen, dat was precies de bedoeling van Sanda Dia, die, anders dan de andere leden, geen vader of moeder had met een eliteberoep. Dia’s vader was arbeider en afkomstig uit Mauritanië. Maar zijn zoon had zich nu eenmaal voorgenomen dat hij het ‘zou maken’ en bedacht in zijn derde studiejaar dat hij via Reuzegom aan de juiste contacten kon komen.

Kranen onklaar gemaakt

Of Dia’s eenvoudige afkomst iets te maken had met het buitensporige geweld dat hij tijdens zijn ontgroening moest verdragen, is een vraag die nog beantwoord moet worden. Afgelopen week werd bekend dat de achttien studenten die bij Dia’s ontgroening betrokken waren, op 4 september verantwoording moeten afleggen bij de rechter. Ze kunnen tien jaar gevangenisstraf krijgen voor de manier waarop ze de jongen op 5 december 2018 behandelden en uren aan zijn lot overlieten voor ze hem naar het ziekenhuis brachten.

Het was nog even zoeken geweest naar een rechtbank waar niet de vader van één van de verdachten rechter is, maar die is nu gevonden in het parket van Limburg.

Die zal niet alleen oordelen over hun aandeel in de dood van de student. Ook dat ze achteraf al hun sporen probeerden te wissen, wordt de studenten kwalijk genomen. Ze maakte Dia’s kamer, waarin ze hem bewusteloos zijn roes na de eerste dag hadden laten uitslapen, schoon voordat zijn ouders konden zien hoe die van vloer tot plafond onder het braaksel had gezeten of hoe ze daar de kranen onklaar hadden gemaakt, zodat hij toen hij wakker werd geen water kon drinken. Ze wisten hun whatsappgesprekken, waarin ze uren hadden gesproken over de belabberde toestand van de jongen zonder in te grijpen.

Strafdossier gelekt

In eerste instantie leek dat uitwissen succes te hebben: de Katholieke Universiteit van Leuven liet een drietal hoofddaders bij wijze van straf een sociale opdracht van nog geen week uitvoeren en een paper schrijven. Maar nu komt de zaak toch voor de rechter. Het strafdossier lekte vorige week naar de pers en veroorzaakt nu al dagen beroering in België.

De Standaard beschreef hoe Dia met twee andere aspirantleden eerst een avond zoveel alcohol moest drinken tot hij bewusteloos was. Hoe ze hem toen zijn haar knipten, daar chocopasta in smeerden, en ketchup op spoten. Hoe hij de dag daarop werd meegenomen naar buiten, daar een kuil moest graven en erin moest gaan staan, in ijskoud water bij een buitentemperatuur van zes graden. Hoe hij vele liters vissaus moest drinken, alen en levende goudvissen moest eten terwijl de ouderejaars over hem heen poepten en plasten. Hoe één van de senior-studenten een muis door de vissaus blenderde en hem die ook te drinken gaf. Hoe Dia uiteindelijk in foetushouding op de grond lag en ‘merkwaardige geluiden’ maakte, waarop hij na nog een hele tijd naar het ziekenhuis werd gebracht.

Daar bleek hij een lichaamstemperatuur van 27,2 graden te hebben en was het zoutgehalte in zijn lichaam zó hoog, dat meerdere organen het hadden opgegeven.

Een gestoord bruut jaar

Een aspirantlid werd ‘schacht’ genoemd. Tussen de bewijsstukken zit onder meer een filmpje met daarop een speech van degene die verantwoordelijk was voor het ontgroeningsritueel, de zogenaamde ‘schachtentemmer’. Daarop nam hij zich voor om er ‘een gestoord bruut jaar’ van te maken.

Eerdere schachtentemmers waren al bepaald niet zachtaardig geweest. Reuzegom-schachten waren al eens bij de Eerste Hulp beland nadat ze tabasco op hun penis en hun anus hadden moeten smeren.

Na de dood van Dia werd Reuzegom opgeheven en verwijderden de leden verwijzingen ernaar van sociale media. De club, die in 1946 was opgericht, werd opgeheven. Van de elitaire studentenvereniging met de slogan ‘100 procent terechte Antwerpse arrogantie’ waren ongeveer dertig jonge mannen lid, allemaal studenten rechtsgeleerdheid en handel aan de KU Leuven.

