Leugens, bedrog en sabotage: Donald Trump vervolgd om rol bij bestorming Capitool

Als president was Donald Trump bepaald niet in zijn eerste leugen gestikt. De factcheckers van de The Washington Post hielden het vier jaar lang bij en telden er 30.573. Maar de leugens die hij vertelde over de presidentsverkiezingen van 2020 – over alle redenen waarom hij die niet verloren kon hebben – waren van een speciale klasse. Ze waren crimineel.

Dat is de kern van de tenlastelegging die de ex-president dinsdag van speciaal aanklager Jack Smith aan de broek kreeg.

Een jury in Washington oordeelde dat hij Trump terecht verdenkt van bedrog gepleegd tegen de Verenigde Staten, saboteren van een officiële gebeurtenis (en samenzweren om dat te doen) en schenden van het recht van Amerikanen in zeven staten om hun stem correct geteld te zien worden.

Historische verwijten

Dat zijn historische verwijten aan een voormalig staatshoofd. Bij de rechtszaak die Trump daarover te wachten staat verbleken de al lopende zaken – over het sjoemelen met de boeken van zijn bedrijf om een betaling aan een pornoster geheim te houden, en over het achteroverdrukken van geheime en belangrijke staatsstukken bij zijn vertrek uit het Witte Huis.

De kans bestaat dat de rechters in die andere kwesties de behandeling zullen uitstellen om deze nieuwe beschuldigingen eerst te laten beoordelen door een jury in de hoofdstad Washington D.C. Trump zal daar donderdag worden voorgeleid en zich daar – naar valt aan te nemen – onschuldig verklaren. De aanklachten kunnen hem in theorie tientallen jaren gevangenisstraf opleveren.

Tegelijkertijd toonde aanklager Smith terughoudendheid. De ex-president van de Verenigde Staten wordt niet beschuldigd van rebellie, een poging om het wettig gezag van het land omver te werpen. Een veroordeling daarvoor zou Trump onverkiesbaar maken.

Hetzelfde ministerie van justitie dat Smith de vrije hand gaf, om elke indruk van politieke sturing door president Joe Biden of zijn minister van justitie Merrick Garland te voorkomen, vervolgde voor dat vergrijp wel de aanvoerders en ergste geweldplegers van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Op die dag bekrachtigde het Congres – na een door de onlusten veroorzaakte onderbreking van zes uur waardoor het eigenlijk 7 januari werd – de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. En al die leugens van Trump waren erop gericht, om juist dat, op die dag, te voorkomen.

Doelbewuste leugens

In de 45 pagina’s tellende aanklacht krijgen ze hun plek in een lopend verhaal. Grote delen van dat verhaal waren al bekend, uit onderzoek door de media en vooral door uitgezonden verhoren en het eindrapport van de 6 januari-commissie van het Huis van Afgevaardigden.

“Meer dan twee maanden na de verkiezingsdag, 3 november 2020, verspreidde de verdachte leugens dat er verkiezingsfraude had plaatsgevonden die het verschil had gemaakt voor de uitslag en dat hij eigenlijk gewonnen had. Die beweringen waren vals, en de verdachte wist dat ze vals waren”, zo staat er aan het begin.

Die laatste toevoeging is essentieel, omdat Trump als verdediging zou kunnen aanvoeren dat hij oprecht dacht dat de verkiezing hem ontstolen was. Maar de aanklacht citeert een groot aantal mensen die het konden weten en hem uit die droom probeerden te helpen: zijn eigen staf, gezagsdragers in de staten waar zijn verlies heel krap was geweest, hertellers van de stemmen in die staten, zijn eigen vicepresident, en rechters waar zijn advocaten verhaal probeerden te halen.

Ondanks dat bleef Trump hameren op telkens dezelfde verhalen: over duizenden doden of buitenlanders die zouden hebben gestemd, over personeel in stembureaus dat koffers met extra stembiljetten onder een tafel vandaan zou hebben gehaald, over stemmachines die op de hand van Biden zouden zijn.

Maar ook al haalden die klachten niets uit, het waren geen machteloze beweringen, stelt de aanklager. Ze moesten genoeg twijfel zaaien aan de uitslagen in een aantal staten om aanhangers van de president bereid te laten zijn in actie te komen – en dat lukte ook.

Sleutelrol Pence

Die acties waren in eerste instantie procedureel. Bij presidentsverkiezingen worden er in feite leden gekozen van een kiescommissie van in totaal 538 leden. Alle leden uit een staat stemmen op de presidentskandidaat die in hun staat gewonnen heeft.

Op voorstel van een jurist, voormalig hoogleraar recht John Eastman, organiseerde de lokale Republikeinse partij-afdelingen bijeenkomsten waarin zogenaamde leden van de kiescommissie bijeenkwamen, voor Donald Trump stemden en dat in officieel uitziende documenten verklaarden.

Die Trump-aanhangers werden daartoe overgehaald met het argument dat hun verklaring in reserve werd gehouden voor het geval Trump rechtszaken in hun staat zou winnen waarin hij fraude aan de kaak stelde. Maar in een aantal gevallen stapten advocaten van Trump alleen maar naar de rechter om te kunnen zeggen dat er nog processen liepen. Ze stuurden alle verklaringen naar het Congres.

Daardoor kreeg vicepresident Mike Pence een sleutelrol. Volgens Eastman had die de bevoegdheid om omstreden uitslagen – wanneer er van een staat twee verschillende waren binnengekomen – af te wijzen en tot uitstel te besluiten of zelfs Trump tot president uit te roepen. Maar Pence weigerde dat. In een niet eerder bekend geworden gesprek tussen Trump en Pence, zei de president tegen hem: “Je bent te eerlijk”.

Het is een van de vele voorbeelden die aanklager Smith aanhaalt om te laten zien dat Trump wist waarmee hij bezig was. De aanklacht citeert aantekeningen die Pence na zulke gesprekken maakte – informatie die de commissie van het Congres nooit kreeg.

Mede-samenzweerders

Dat Trump daarna een menigte toesprak en opriep naar het Capitool te marcheren, wat daar uitliep op een gewelddadige inval, was ook bedoeld om druk uit te oefenen op Pence. De aanklacht bevestigt dat Trump de gebeurtenissen op televisie volgde, terwijl zijn medewerkers hem keer op keer vroegen om zijn aanhangers het Capitool uit te sturen, wat hij urenlang weigerde. Bij de bestorming van het Capitool vielen vijf doden.

In elk stadium had Trump de leiding over die plannen, op de hoogte gehouden door juristen en adviseurs in zijn omgeving die de details bedachten en regelden, en die nu te boek staan als zijn mede-samenzweerders.

Het zijn er zes, die de aanklacht niet bij naam noemt en die dus zelf nog niet aangeklaagd zijn. Maar uit hun rollen zijn de namen gemakkelijk af te leiden. Naast John Eastman is advocaat Rudy Giuliani, oud-burgemeester van New York, een van de samenzweerders.

Een andere hoofdfiguur is duidelijk Jeffrey Clark, een functionaris op het ministerie van justitie die Trump tot waarnemend minister van dat departement had willen maken. Clark zou dan een brief hebben gestuurd naar een aantal staten. In die brief, die de zittende minister absoluut niet wilde sturen, stond dat het ministerie aanwijzingen had van grootschalige fraude. De brief zou het voor Republikeinse politici in die staten gemakkelijker gemaakt hebben de uitslag van de verkiezing in hun staat in twijfel te trekken of zelfs te ‘corrigeren’.

Dat de samenzweerders niet bij naam genoemd zijn, en dus ook nog niet aangeklaagd, kan betekenen dat de aanklager nog hoopt dat ze tegen Trump en anderen zullen getuigen. Het lijkt er in ieder geval niet op dat Trump nog vast op hun loyaliteit kan rekenen.

Dictatoriale regimes

De ex-president liet in een verklaring na het bekend worden van de aanklacht weten dat die een nieuwe poging van de regering-Biden is om zijn vermoedelijke tegenstander bij de komende presidentsverkiezingen beentje te lichten.

‘De wetteloosheid van deze vervolgingen van President Trump en zijn aanhangers doet denken aan nazi-Duitsland in de jaren 1930, de voormalige Sovjet-Unie en andere autoritaire, dictatoriale regimes’, schreef hij in een verklaring op zijn sociale netwerk TruthSocial.

Ook Republikeinse leden van het Congres stelden zich achter Trump. Volgens de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, gaat het om een poging om de aandacht af te leiden van corruptie door de familie Biden. De Republikeinen proberen met getuigenverhoren aan te tonen – tot nu toe zonder succes – dat Joe Biden toen hij vicepresident was onder Barack Obama zijn invloed gebruikte om zijn zoon Hunter zakendeals te laten sluiten. ‘Iedereen in Amerika kon dit zien aankomen: een poging van het ministerie om de aandacht van het nieuws af te leiden en degene die voorligt in de race voor de Republikeinse nominatie aan te vallen’, schreef hij op X (het voormalige Twitter).

En voorliggen doet Trump vooralsnog. In recente peilingen zegt iets meer dan de helft van de Republikeinse kiezers dat hij van hen de kandidaat van de partij mag worden. De eerdere aanklachten tegen hem deden die toewijding niet verslappen.

